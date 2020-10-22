台北國際電子展　家電創意加值競賽頒獎

為協助國內家電產業發展並鼓勵家電設計者的創意與發明，台灣區電機電子工業同業公會於台北國際電子展期間特別辦理「智慧家庭AI應用科技論壇暨家電創意加值競賽頒獎典禮」，集結產學能量呈現優質、精緻、具設計感的商品形象，進而提升臺灣家電產品美學設計發展。

此次競賽由156件設計品中入圍20名，經過兩階段評選，選出的優勝作品、無論在造型設計、功能應用與新技術導入都非常傑出。得獎作品如下：金獎-陀飛扇、銀獎- SHIU SHIU!廚房清潔機、銅獎- UVC衛浴守護者、佳作- Stinkaway 足部氣味空調，藉此鼓勵得獎作品與團隊，也推動台灣家電產業維持發展與創新的動力。

智慧家庭的AI應用正快速擴散，如何運用藍牙、ZigBee、Wi-Fi等聯網技術無縫串連家中智慧裝置？將是家電產品與消費性電子製造商成功搶占智慧家庭AI應用商機的重要課題。此次活動邀請工研院綠能所研究員鄒玉萍，說明TaiSEIA 101 智慧家庭發展及產品驗證；北科大工業設計系曾俊儒教授介紹產品創新設計與開發；Microchip資深應用工程師張益洲介紹在智能家居的智慧物聯網(AIoT)設備上保護數據；天揚科技副總經理謝志偉分享打造智慧安全宅：門禁與用電安全。

電電公會表示，設計競賽活動的舉辦，就是為了促使家電更符合現在的應用需求，並結合技術趨勢發展新的家電，希望藉此鼓勵得獎作品與團隊，也推動台灣家電產業維持發展與創新的動力，共創產業美好明天及營造國內家電消費者健康、安全及值得信賴的優質生活環境。