三鼎生技年底掛牌 開啟北醫新創事業里程碑

成立於2014年的三鼎生技，為北醫「生醫器材研發暨產品試製中心」技轉之新創公司，獲鑽石基金投資，資本額5億，由北醫歐耿良教授所領軍，以人體重建醫材開發為目標，結合細胞培養系統、3D列印技術與「生物墨水」水膠為基礎，目標為生產客製化自體細胞醫材產品。三鼎生技為台灣第一家生物3D列印公司，目前已獲得全球包括美、英、日等九個國家的專利，也將在今年12月掛牌，成為北醫第一家掛牌上市的大學衍生新創公司，創下北醫新創事業新里程碑。

三鼎生技透過創新卓越的先驅技術，開發人體組織器官重建平台（目前聚焦人體上顎組織重建與牙科矯正醫材），發展專屬、客製化訂製、個人化之高階醫療器材。該司產品戴立美透明矯正系統，已於今年4月取得 TFDA 醫療器材許可。同時三鼎生技為國內唯一符合GLP、GMP、ISO標準的生物3D列印專屬工廠，廠內有自行開發一系列複合式生物3D列印設備，並取得美國FDA產品認證，亦是國際大廠Medtronic台灣唯一生物3D列印的ODM及OEM公司。

歐耿良非醫界出身卻成為北醫最年輕的院長，具有模具及材料的專業背景，跨域至北醫任教，透過將鈦合金材料靈活運用在人體植入材料上，製作出人工牙根、無痛針灸針、微創手術等一次性使用產品，獲得許多全球性生物醫材的專利及授權。其中，影響牙醫界的人工牙根，是台灣製造的首開先例，牙醫界從此不必再仰賴進口而降低植牙費用，造福病人，歐耿良因此獲頒2011年醫學類十大傑出青年獎，及國科會傑出技術移轉貢獻獎及科技部傑出研究獎，未來期將台灣生技新創推向國際舞台。（資料來源／三鼎生技）