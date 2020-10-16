格斯科技：「安全儲能」-鈦酸鋰電池新契機

我國能源政策目標於2025年再生能源裝置容量將達到27GW，再生能源發電占比則需達到20％，傳統電力系統將面臨大量再生能源併入電網後造成的系統頻率不穩定，所以台電預定引進儲能技術，來協助電網達到穩定供電之責任。

格斯與國內雷射焊接廠商(京傳)所開發的格斯模組雷射焊接專用機。圖/業者提供

政府政策明確規劃2025年發展建置儲能系統目標約590MW，其中約27％由台電自建，其餘需向民間購買，採取先慢後快方式來建置推動，每年約倍數成長，目前台電公告規劃2020-2025年的調頻備轉輔助服務(Automatic Frequency Control,AFC)部分，今年是首年採購量15M，至2025年累積目標量251M，從2021年開始AFC標案所有業者可在公開市場競標，初期推出試行平台，未來國內的採購案，將會是國內外廠家共同參與競逐局面。

格斯科技強調，電力市場對儲能系統使用的電池安全性與元件穩定性有非常高的要求，參與調頻服務的反應時間須在600毫秒以內；所謂儲能自動頻率控制(AFC)調頻服務，即是儲能系統需具有快速充放電特性，透過主動調整充放電動作調節電力系統頻率，降低負載波動造成電力系統頻率飄移的影響，極適宜作為再生能源高占比下之系統穩定因應方案。

面對AFC儲能的高技術門檻，國內鋰電池芯後起之秀-格斯科技日前成功開發新型高安全性、長循環壽命、快充放調頻專用鈦酸鋰電池芯，業務總監楊宗燁博士表示，2021年台電/國內AFC標案將不會缺席的。

技術長葉國偉博士指出，格斯具備大型高安全性、長循環壽命、適合快充快放的鈦酸鋰軟包電池芯(LTO Cell)製作技術，與日本上市公司指定代工生產電芯與模組的肯定，日前經工研院材化所的國產化鏈結，首創結合台灣中油綠能所的鈦酸鋰負極材料與國內電解液、隔離膜、鋁塑膜等關鍵材料，開發出新型高安全性、長循環壽命、快充放調頻專用鈦酸鋰電池芯；其後團隊更以百尺竿頭的精神，繼續投入開發新世代更高能量、高電壓(>2.4V)的鈦酸鋰電池芯，以利未來導入國內儲能AFC與高功率電池市場。

儲能系統是太陽光電、風力發電大規模運作的關鍵配套產業，格斯科技垂直整合國內鋰電池關鍵零組件，發展鋰電池芯、模組、儲能系統的商業模式，可望帶動國內鋰電池相關材料供應鏈的發展。

格斯執行長張忠傑表示，格斯科技期望在已通過的「經濟部中小企業加速投資行動方案」協助加值下，將鋰電池產業根留臺灣創造更多就業機會，更重要的是，為國家打造具有顯著經濟效益，以及具有未來戰略物資等級的新型態能源產業。