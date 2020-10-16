基站商機超前布署 光通訊廠商齊心發展50G xHaul技術

台灣5G光通訊產業聯誼會(TOSIG)於10月6日舉辦「無線基站的50G xHaul光通訊技術研討會暨台灣5G光通訊產業第四季聯誼會」，探討「無線基站50G xHaul產業推動可行性」議題。光電協進會(PIDA)羅懷家執行長表示，5G與未來的6G等行動通訊和高速光纖傳輸系統，具有戰略發展的重要性，綜觀世界各國的發展情況可以看出，即使開發投入早走得跌跌撞撞，也好過輸在起跑點，因此針對50Gxhaul商業化的掌握，以及6G的前期研究，完全勢在必行。中華電信研究院楊慧琪副院長致詞表示，今年中華電信研究院公告「外接式光波路徑轉接模組」產品專利授權，產品具外接式光波路徑轉接功能，可應用於4G/5G與固網建設，大幅節降成本，將有助於通信產業之發展。

研討會中特別邀請到啟碁科技劉又中協理、台灣諾基亞馮國璋總監，分享O-RAN基礎架構中高速光纖系統在5G基站應用的重要技術和5G傳輸系統上，25GPON與50GPON的技術發展挑戰等關鍵性議題，與在場的產業專家進行深入探討與討論。

光電協進會(PIDA)羅懷家執行長表示，5G/6G的未來前景勢必與光纖通訊基礎環境結合，高速全光網傳輸系統產業生態系推動計畫更顯重要，將是解決通訊最後一哩的最佳方法。羅懷家進一步指出，台灣5G光通訊產業聯誼會是台灣首創串聯光纖通訊供應鏈最佳交流與平台，領域包括5G應用、網通設備、雲端應用、光纖應用及光通訊元件與模組，迄今亦有20年歷史，將持續發揮產業協調與合作功能服務光通訊產業。[經濟部工業局廣告]