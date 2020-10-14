川碩科技專業獲PCB業者肯定

川碩科技成立迄今，累積電路板、液晶面板、半導體、太陽能等相關產業設備維修改善經驗及協助客戶製程改善，以成為客戶需求的『設備整合公司』為自我期許，不斷自我提升員工專業技術及能力並獲得所有客戶支持與肯定，一步一腳印，逐年成長至現階段規模。

圖為川碩科技製造的成品清洗線。

圖為川碩科技銅球清洗線。

公司團隊曾任職知名PCB廠/LCD廠/PCB設備廠/電鍍設備廠/LCD設備廠，具多年維修服務經驗及專業技術能力，除設備維修、設備性能提升改造外，並具備濕製程設備開發製造能力，如：適用於PCB及半導體之網帶輸送式成品清洗機，在產業內有多項實績可供參考，川碩科技產品包括成品清洗線:1.R/R、R/M、M/M三種機型,適用清洗範圍廣泛。2.各機型外型簡潔一致,整齊美觀。3.網帶式採克維拉網帶,避免產品刮傷磨損。4.特殊調整機構,網帶調整容易、不易偏移。5.懸臂式操控介面設計,操作容易且節省空間。6.模組式輸送機架,維修或更新容易。7.側邊及上方開放式設計,檢視、清潔更方便。 銅球清洗線: 1.研磨石、酸液清洗、水洗,多重搭配。2.清洗銜接烘乾或篩選,作業更輕松。3.整體設計兼顧美觀及環境清潔。4.專利震動輸送,少異常、高效率。5.底部盛盤設計,人員清潔維護方便。6.一體化設計,簡潔、節省使用空間。銅粉輸送機:借助真空吸力來傳送銅粉的輸送設備，大大減少工廠內的粉塵汙染，提高潔淨度，確保員工不會有銅粉吸入的健康傷害，顯著提升生產能力，減少污染，安全可靠，該公司服務項目計有：成品清洗線製造販售、銅粉輸送機製造販售、銅球清洗線製造販售、氣動、化工、水泵浦銷售維修、設備機電工程整修改造、設備拆、移、裝機。