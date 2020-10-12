九丘實業將參加2020 TPCA Show

九丘實業有限公司成立於2013年，是一家努力致力於材料創新應用小而精的新世代企業，隸屬精鎧貿易有限公司旗下轉投資公司，均為3M授權經銷商，除了3M產品的銷售外，該公司主要的銷售服務人員對於材料的創新應用都擁有超過20年豐富經驗，藉由國內外豐富的資源供應鏈，可以提供針對個別客戶的問題解決方案與成本控制。

九丘公司業務分為下列幾個類別，包括:金相切片前處理設備與耗材(切割，鑲埋，研磨拋光，觀察與量測)、 2020創新應用產品PCB 軟板與薄板專用快速切片模，搭配UV固化膠，可以快速製作切片，只需要傳統切片製作一半的的時間，OdorLess 低氣味鑲埋壓克力樹脂，比傳統壓克力樹脂粉與硬化劑更少的釋氣性，更加的透明更長期的保存（不易氧化變黃）、Advanced POLISH POWDER 先進的優化拋光粉（液），比傳統拋光粉更少的殘留與不預期的刮傷，能快速拋出理想的精細切片表面。

九丘表示該公司以耗材為主要銷售業務，產品主要以歐美原料製造廠商進口為主，所以擁有優異的性價比優勢，可以提供使用客戶產品品質的穩定性與整體的成本控制解決方案，目前已取得研磨拋光機器人、研磨拋光材料快速固定緊固裝置的創新專利，除此也秉持創新應用的精神陸續開發創新專利。另外，因應客戶需求該公司也提供了基本的金相切片設備，可以提供給客戶非常好的性價比。

九丘3M系列產品:

(1)3M切割研磨產品：切割砂輪，研磨砂紙類，菜瓜布，精密研磨拋光。

(2)3M 膠 帶 產 品：VHB膠帶，及各種的單雙面膠帶，還有PU膠系列，應用範

圍涵蓋航太產業、建築產業、電子產業、傳統加工產業及民生應用範圍。

(3)3M個人防護與工業安全：個人防護(防切割，安全護目鏡)，呼吸防護產品

(口罩，面罩)，工業安全防護(安全反光，防墜落)。

(4)3M 保溫棉材：衣著、鞋類、寢具用保溫棉材、工業保溫棉材。

訊息詳情逕洽九丘公司，地址位於桃園市中壢區內定二街101-3號，洽電 : 03-462-5985 、技術支援專線：0937-224-699