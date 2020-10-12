承德多段式電池測試設備BT 2000 體積小性能卓越受好評

文/葉圳轍

國內電池檢測設備領導廠商-承德科技，新開發的旗艦機種「輕量型多段式電池測試設備 BT 2000」，日前在成功大學舉行的「2020先進鋰離子電池與燃料電池電化學儲能研討會」中亮相，以體積小、性能卓越，獲得與會專家及業者的一致讚賞。

該研討會是電池產業年度盛事，承德科技自然也沒有缺席，除了現場展示其最新上市的旗艦機種外，該公司副總經理暨技術長周志勳博士，也於會中分享「From big data to big value: 電池測試大數據與未來應用」，說明該團隊如何將人工智慧與大數據技術導入電池特性分析，以在短時間內檢測電池健康狀態以及預測其長期壽命特性。

周志勳表示，該旗艦機種BT 2000，可預期的應用包含協助電池廠在初次活化後即可篩選出有問題的電池，以達到縮短靜置時間、加速製程的目標。此外，由資料庫中上億筆數據所解析出來的電池基因組/基因鏈，也能讓電池研究人員快速模擬受測電池循環壽命，顯著降低電池開發時程。

周志勳指出，隨著電池測試需求增加，各電池實驗室對於空間利用的要求也提升，承德科技因而開發全業界體積最小的電池測試設備BT 2000。於標準23”， 25U機架內可放置128通道5V/10A設備，且支援4段式充放電電流、1ms資料紀錄頻率、急速電流爬升與轉換、電流動態模擬等功能，領先同業。

此外，該BT 2000導入熱插拔設計，單一通道損壞只需抽拔更換，不影響其他正在運行的通道，可確保正常通道測試的完整性，提升設備周轉率。

承德科技深耕電池產業至今已達35年，隨著電池發展脈動也持續前進，不只著重於硬體開發，更投入大量研發資源於使用者友善的軟體介面、完整解決方案的整合及加值服務的提供。今年中開幕的產品展示間，更宣示承德科技朝向智慧科技化發展的方向，其開幕儀式與新品發表會也將於近期登場。