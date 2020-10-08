研鼎智能台灣圖霸 獲國家品牌玉山獎最佳產品獎

台灣本土品牌研鼎智能(6529)研發之「台灣圖霸」Map8 Platform，憑藉業界領先技術、完善到位服務、多樣化圖資、定價策略彈性等優勢，榮獲第17屆國家品玉山獎所頒發之「最佳產品獎」，再次肯定台灣圖霸在地本土電子地圖平台的領先地位。

「國家品牌玉山獎」由中華民國國家企業競爭力發展協會嚴謹審核，甄選頒發台灣最具競爭力並兼顧品質、品牌、品味之優秀台灣企業，為國家建立值得學習的企業模範。「第17屆國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月6日晚上七時盛大舉行，為全國營建、企業矚目焦點，多位產、官、學界菁英代表齊聚一堂，共同見證這歷史性的時刻，頒獎典禮莊嚴隆重，肯定所有得獎人的成就是臺灣的驕傲。

身為國內知名老品牌PAPAGO!導航系統的圖資提供商研鼎智能所研發出的本土台灣電子地圖台灣圖霸，不僅提供完整的API資訊，又不重複計算使用次數且收費彈性，更打造Map8 SDK提供iOS系統與Android 系統使用者開發，上手容易快速。台灣圖霸從資料採集、核心引擎研發到平台營運，一條龍的服務都由研鼎智能處理，透過引擎搭配特定領域資料，滿足企業需求，發揮平台價值，只要申請試用，即可獲得開發套組與詳細的教學說明，對於電子地圖的研究與應用開發十方便，提供電子地圖應用於不同領域的平台。目前已導入多家指標企業，為本土落地量最大的電子地圖廠商，深受國內企業使用戶好評。

電子地圖技術涵蓋眾多範疇，從車隊監控、物流業者、叫車平台、房仲業者、美食外送平台等，此外，研鼎智能亦創新研發，推出全國獨家的國中小學區圖服務、學區API、車隊自動排班系統服務等多項國內外同業難以提供的在地化、產業化服務，持續為各領域的地圖應用業者提供更無法取代的價值。

研鼎智能長期深耕於地圖產業，擁有卓越、精湛且穩定之技術提供台灣業者替代解決方案，這次榮獲「國家品牌玉山獎」，再次給予台灣圖霸專業肯定，研鼎智能將繼續秉持著“讓台灣人使用台灣人的地圖”堅毅精神，持續提供國人最好的電子地圖服務。