凌華科技MEC邊緣伺服器 通過 「NVIDIA GPU Cloud-Ready」 驗證

已證實對於GPU機器學習和深度學習，可提供高效且易於部署的AI架構

邊緣運算解決方案全球領導廠商凌華科技（股票代號：6166）宣佈其邊緣伺服器MECS-7210已通過驗證正式成為「NGC-Ready」運算平台。在搭載雙 NVIDIA® Tesla® V100 Tensor Core GPU的系统配置中，MECS-7210已通過各項功能和效能測試，能提供易於部署的AI人工智慧架構，並應用在機器學習和深度學習上。

凌華科技網路和通訊事業中心總監葉建良表示，「MECS-7210通過NCG-Ready驗證可協助各產業加速邊緣 AI應用的部署。以電信產業為例，客戶可以利用AI技術推進一系列的應用 — 包含5G Open RAN 到邊緣資料中心、私人網路和多接取邊緣運算(MEC) — 同時受益於NVIDIA持續精進的AI架構，以最佳的效能、最大的系統可用性以及絕佳的投資報酬率，來面對新商機與挑戰。」

MECS-7210的NGC-Ready驗證程序包括對於組織內部、雲端和邊緣部署的各項應用進行廣泛測試。凌華科技的MECS-7210可以協助客戶利用各種GPU加速軟體，實現即時智慧決策，客戶可以輕鬆移轉工作流程運算環境，包括混合及跨雲端實作、在裸機伺服器或虛擬化環境上執行軟體，以及最大化GPU使用率及可攜性。這項驗證也代表使用凌華科技MEC-7210的客戶可直接從NVIDIA取得企業級支援，持續優化架構並獲取最新的功能。

凌華科技MECS-7210還可以協助加速各項產業的 AI 應用及其服務的上市時間，包括電信、智慧城市、零售、製造、自駕車、虛擬實境和醫療保健。