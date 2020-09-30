施耐德電機 推出地表最強節能技術「0秒銜接」

於2020 半導體展展出 Galaxy VX 高效率、模組化的三相不斷電系統

台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，並持續在全世界產業中扮演關鍵角色。鑑此，全球能效管理專家施耐德電機於9/23~25舉辦的國際半導體展中，以行動展現對於台灣半導體業的重要支持與創新。24日與美國產品部門及丹麥研發團隊透過國際連線方式，發表新一代高效率、模組化的Galaxy VX三相不斷電（UPS）系統， 足以為半導體業提供高效能、可擴充且「0秒銜接」的靈活電源保護。

「5G世代高科技廠房設施之智慧解決方案」公開演說

施耐德電機並獲邀於本屆高科技廠房設施國際論壇針對「5G世代廠房設施之智慧解決方案」主題發表演說，展現其在5G高科技廠房的創新應用技術。施耐德旗下UPS領導品牌 APC大中華區能源管理關鍵電力不斷電系統事業部研發中心常名傑總監於演講中指出，5G的速度是4G的100倍，延遲時間則降低到了十分之一，速度和穩定度的保障，是徹底進入人工智慧（AI）與物聯網時代的重要關鍵。隨著5G 世代來臨，高科技廠房有足夠的頻寬支持巨量的設備聯網作業，讓AR、VR、機器人等智慧應用與IIoT技術、應用得以加速發展。演說中更以施耐德與法國電信廠商Orange及Nokia兩家共同於施耐德法國諾曼地的高科技工廠打造的5G未來實驗場域及主變電站監控等案例，展現施耐德在5G應用上的前瞻領先技術與落實應用。

施耐德電機技術解決方案經理蘇崇毅指出，台灣正高速成長的半導體業是十分獨特的領域，競爭激烈，加上晶圓本身的脆弱性，使得業者完全無法接受意外停電或是電力不穩的風險，否則動輒造成巨大損失；在工業4.0、5G 的推波助瀾下，高科技廠房應用中的節能技術、儲能系統替代方案與關鍵電力的支援更是關鍵。未來，小型化、 模組化、提供更高的穩定度與效率 、 結合能源管理與IIoT等具備未來延伸性的能源管理解決方案，將會是台灣半導體者佈建能源管理策略，成功佈局未來全球市場的首要考量。

Galaxy VX UPS滿足半導體業0秒銜接不斷電

Galaxy VX深受全球高科技產業青睞，截至2020年全球已銷售超過35個國家，面對半導體業高科技廠房的需求，台灣施耐德特別規畫成立Galaxy VX服務中心以服務客戶。Galaxy VX 是一款高效率、模組化的三相不斷電（UPS）系統，在單一單元中，功率可從500 kW擴充至1500 kW，為高科技廠房提供高效能、可擴充的靈活電源保護。其出色的效能和多種節省成本模式有助降低企業能源成本及總擁有成本（TCO），非常適合當今大型資料中心、雲端和代管設備以及重要機房之應用。

ECOnversion模式：施耐德電機擁有現今最強節能技術的專利，ECOnversion模式無需犧牲負載保護，零中斷切換設計，提供半導體高科技廠房最安心的能源管理系統，包括：一、世界級99%超高效率。二、IEC 62040-3第三方Class 1效能認證，提供絕佳負載保護。三、零中斷切換至連續充電電池或是雙轉換模式；逆變器隨時在線作業。四、符合IEC 62040-3 Class 1 標準UPS輸出效能。五、無諧波和輸入功率因數校正，輕鬆連接發電機。六、提供可編成的時程。

此外，Galaxy VX更提供可調配作業方式，實現投資報酬率最佳化，並提高UPS和儲能利用率 、智慧電源測試（Smart Power Test， SPoT）模式有利加速部署，提高現場設備可靠性並降低啟動成本、模組化架構，減少維修和更換成本等優勢。搭配EcoStruxure IT軟體和服務，更可使用物聯網、行動科技、感應、雲端、分析和網路安全等方面的先進技術，隨時隨地在任何裝置上管理和查看Galaxy VX，主動掌握由各種效能和警示資料綜合為主動式建議，讓全方位能源管理徹底實現。

攜手宏于電機 打造亞太區第一座 GVX 服務維修中心

因應高科技廠房不間斷生產需要之穩定電力，排除停機風險，所有UPS均須嚴格監控防範，及早發現可能之耗損，預先診斷修復。除了提供領先業界的解決方案，亦結合夥伴宏于電機在配電盤設計製造領域擁有長達35年專業及成熟的技術，施耐德電機與宏于電機攜手合作打造全亞太第一座GVX 服務維修中心。除了滿足客戶基本的維修服務之外，主要著重於研究、測試與診斷可疑之UPS警訊，與客戶一同找出問題點並修復排除，預防損害發生，更進而改善原始設計，以創造最高的客戶滿意度。