2020台日中小企業趨勢論壇　疫情下逆拓商機

財團法人資訊工業策進會及台灣區電機電子工業同業公會攜手，於9月26日在華山文創園區東2C、2D倉庫舉辦「台日中小製造業數位轉型論壇」及「台灣中小企業食品產業拓展日本市場論壇暨商談會」，邀請台灣及日本30家廠商共將近60餘人參與數位浪潮下之價值轉型與遠距拓銷分享及商談。

經濟部中小企業處副處長蘇文玲在開幕致詞表示，鑒於全球經貿環境與產業快速變化，如何推動佔台灣全體企業近98％的中小企業之數位轉型力，實為提升國家競爭力、產業經濟發展與企業永續成長之重要動能。今天的兩場論壇以國際趨勢、經驗分享及商談諮詢三面向，針對台灣製造業與食品業，以數位技術導入價值創造之全新思維，協助企業蛻變升級，並期偕同日本企業以數位轉型之創新商業模式，合作拓展國際市場版圖。

上午場在副處長蘇文玲見證下，由瑞精工科技與日本株式會社RAYON工業簽屬數位轉型合作備忘錄之儀式開啟「台日中小製造業數位轉型論壇」序幕。活動邀請日本一般社團法人IVI理事長西岡靖之、台灣富士通技術經理王榕朗、瑞精工科技總經理黃建昌及日本株式會社RAYON工業子公司/台灣光起總經理山本卓也，自國際趨勢、數位轉型成功案例解析、雲端平台與軟體技術轉型應用，深入淺出進行剖析與分享。

下午場之「台灣中小企業食品產業拓展日本市場論壇」，分別邀請台灣雅瑪多國際物流董事長中川睦與日商博設技董事長三島一樹，雅瑪多集團則以雅瑪多公司為例，剖析日本物流市場及運用多年經驗，分享台灣食品出口時的相關事項，博設技則是為現場嘉賓講解如何運用電子商務平台工具拓展日本市場。另為強化產業活絡，安排10家國內優質台灣特色食品企業展示其產品，並由受邀之日本電商、零售商、代理商、貿易商等專家，以日本消費者習性角度，與我國業者一對一諮詢與交流，協助有意赴日拓銷業者掌握關鍵資訊。

整場活動除了「台日中小製造業數位轉型論壇」與「台灣中小企業食品產業拓展日本市場論壇」二場數位科技引領台日企業的數位轉型活動，同期之食品業日本拓銷專業諮詢，預期將發揮更大的加乘綜效，升級產業差異化價值，爭取海外數位轉型市場商機，進一步提升國家整體價值與產業競爭力。