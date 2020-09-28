ST MAKE+聯盟促跨領域合作 邁向國際市場

「ST MAKE+ 第2屆年會」在9月26日舉行，結合合作業者介紹新興開發產品系統並展示外，也聚焦目前最熱門的新創產業關注議題，希望能透過ST MAKE+此交流平台，激盪出創新應用產品，攜手開發邁向國際市場。

與林口新創園合作之民間聯盟「ST MAKE+」，創立以來運用台灣彈性高品質製造優勢，協助台灣製造業者爭取國際打樣、少量生產訂單，同時也積極串結IoT、系統整合、醫療院所、創投、娛樂媒體業者，促進跨領域合作，加強軟硬體整合開發，在台完成產品系統開發實證，並鏈結國外加速器、通路商等，積極行銷國際市場，爭取全球商機。

今年全球經濟雖然籠罩在新冠疫情下前途混沌，但是「最壞的時機，也是最好的機會」，全球防疫相關IoT系統需求大增，醫院對科技「零接觸」接受度大幅提高，ST MAKE+也掌握此難得契機，串接台灣科技業者亞迪、國際厚生、秀傳、北醫等醫療院所，加速開發「智慧醫療」「防疫」相關新產品及系統，並在台醫療院所內進行測試使用，積極取得醫療相關國際認證，同步積極行銷國際市場。

ST MAKE+聯盟會長許介立表示，ST MAKE+聯盟在台灣區電機電子工業同業公會及工研院服科中心的積極串連推動下，從創立以來已獲得不少國際合作機會，特別是在防疫相關系統產品，此外，響應5G時代的來臨，ST MAKE+聯盟亦積極針對5G應用，多方面串接交流，期激盪新型態創新應用，發掘新商機。

工研院服科中心執行長鄭仁傑表示，「ST MAKE+聯盟」未來仍會配合林口新創園發展宗旨，會主力推動「IoT」、「智慧醫療」等產業，工研院服科中心也會持續發揮長期累積的國際產業人脈及軟硬體系統整合技術，結合豐富場域實證經驗，加速「新創」與「製造」的磨合，與ST MAKE+聯盟發揮相輔相乘的效益，共同帶動台灣業者升級轉型，加速與國內外市場鏈結。