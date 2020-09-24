奧丁丁十周年推會員制 小額月費享跨平台多重優惠

多角化經營 橫跨科技、旅遊數產業

2020年疫情席捲全球，重創國內外眾多產業，少數企業得以於疫情浪潮中全身而退，奧丁丁便是其中之一。長年多角化經營，深耕科技、旅遊、農業等多元產業，奧丁丁日前於疫情年中迎接十周年，宣布推出Premium會員制，以小額月費提供民眾跨平台多重優惠，於後疫情時代搶攻網購商機與國旅市場，此外，更宣布將於第四季正式推出跨國區塊鏈金融科技服務。

以多角化經營聞名的奧丁丁，創立於2010年9月，旗下服務多元，橫跨B2B、B2C，涵蓋區塊鏈旅宿管理系統 OwlNest、奧丁丁區塊鏈應用服務 OwlTing Blockchain Services™、奧丁丁市集 OwlTing Market、奧丁丁體驗 OwlTing Experience、奧丁丁揪你 OwlJourney 與故事所 OwlStay 六大服務。創立迄今，除台灣總部，更於美國、日本、泰國、馬來西亞、香港、新加坡、阿拉伯聯合大公國設有分公司，深耕各國在地市場。

奧丁丁會員制推跨平台優惠 涵蓋食住行樂

於疫情年中迎接十周年，看準後疫情時代網購商機與國旅熱潮，奧丁丁宣布推出Premium會員制，透過小額月費，提供消費者跨平台優惠，會員可同時享有奧丁丁市集、奧丁丁體驗與奧丁丁揪你三大平台專屬折扣，優惠涵蓋本土嚴選農產食品、國內外深度旅遊行程、各式交通票券，以及台日精選質感旅宿，範圍橫跨食、住、行、樂多元面向，全站不限金額即享折扣，更大幅降低免運門檻，以有感優惠鞏固忠實消費者，提升平台黏著度，並促進用戶跨平台流動。

「我們醞釀會員制已經一段時間，大約去年興起想法，籌備後於今年九月正式推出。放眼全球市場，許多成功企業都是會員制，像是Costco、Amazon、Netfilx、Spotify與Google推出的YouTube Premium等，會員制是軟體產業的趨勢，而奧丁丁的優勢便是擁有不同事業體可互相支援，一次提供會員多種優惠及跨平台服務。」奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示，奧丁丁Premium會員制的推行，一方面為商業模式的調整，放眼整體營收與上市規劃，另一方面則希望透過用戶消費忠誠度的培養，奠定及擴大平台版圖，「隨著集團事業體增加，未來我們提供給會員的服務與福利也將愈來愈多。」



奧丁丁推出會員制，會員可同時享有奧丁丁市集、奧丁丁體驗與奧丁丁揪你三大平台專屬折扣。圖／奧丁丁提供

致力區塊鏈跨界商轉 奧丁丁Q4推跨國區塊鏈FinTech

除三大平台，奧丁丁亦持續深耕區塊鏈產業應用，繼2017年研發全球首創區塊鏈旅宿管理系統OwlNest及區塊鏈食品溯源系統OwlChain，2018年推出區塊鏈防偽系統OwlCheck，2019年發表奧丁丁區塊鏈應用服務 OwlTing Blockchain Services™與林產品區塊鏈溯源系統，今年更推出區塊鏈疫苗溯源管理系統與醫療檢測追蹤系統，迄今已將區塊鏈導入醫療、旅遊、食品、農業、汽車、國防科技等多元產業，更於十周年之際，宣布將於第四季發布跨國區塊鏈金融科技（FinTech）應用服務。

王俊凱描述，區塊鏈FinTech應用將為奧丁丁第四季重大發表，團隊自去年底著手規劃、全力籌備，不料三、四月新冠疫情大爆發，全球產業面臨嚴峻考驗，「那時候我們決定暫緩，稍微觀望一下，直到六月正式重啟專案，目前已進入收尾階段，第四季將正式公布各國合作夥伴與區塊鏈FinTech應用細節。」

奧丁丁迎十周年 創辦人王俊凱首度分享心路歷程

被視為台灣區塊鏈企業代表之一的奧丁丁，近年備受國際矚目，2018年獲日本SBI金融集團投資，挹注逾千萬美元資金，2019年不僅與國內政府、產學界密切合作，更與美國企業、杜拜皇室簽署合作協議，跨國發展區塊鏈產業應用。如今奧丁丁邁入十周年，回首創業歷程，王俊凱笑著說，「如果要談十年感想，我想『十年寒窗無人問』最接近我回台灣創業的心路歷程，不過克服前段艱辛的過程後，多數時間都是開心的，台灣創業環境不如矽谷，但我們以時間克服空間，如今奧丁丁規模已是草創初期數百倍，並持續成長擴編。」

「其實創業對我們來說是一份給自己的挑戰、一場和自己的競賽，我們從沒特別想和誰競賽，但從一開始就希望能在台灣創辦一間國際企業，想挑戰究竟能達到多大規模。」如今奧丁丁集團服務多元，版圖橫跨B2B、B2C，並獲日本SBI金融集團高額投資，十年內持續擴大規模。王俊凱表示，「能拿到大型國際企業的投資，代表著市場對團隊與技術的認可，加上今年順利併購，奧丁丁快速擴張旗下事業體，我覺得我們非常幸運，也達到當初對自己的要求。」

「奧丁丁和一般企業最大的不同在於我們勇於嘗試新事物，如比特幣支付系統、區塊鏈技術等，當然過程中不免有不成功的產品，如初期的推薦打卡App和電子書，但我始終相信所有的失敗都是在為未來鋪路，這些都是很好的過程。」歷經兩次調整與轉型，奧丁丁緊接著推出區塊鏈旅宿管理系統OwlNest、奧丁丁市集、奧丁丁體驗、奧丁丁區塊鏈應用服務、奧丁丁揪你，以及旅宿整合服務平台－故事所。奧丁丁致力多角化經營，王俊凱分享，Q4將進一步公布跨國區塊鏈FinTech服務，「我們也正和外國金融機構合作規劃金融產品的雛型，今年更投入量子電腦研究，我認為這將是未來10-20年極重要的技術，因此我們已開始著手投資與布局。」



回首十年創業歷程，王俊凱感性地表示，感謝家人的陪伴與支持，讓他能專心打拼，無後顧之憂，感謝共同創辦人暨技術長謝宗翰一同經歷各種起伏，以及與奧丁丁一路成長挑戰的團隊，「對我來說每個人都很重要，成功是所有人一起的成果。」王俊凱接著說，「這十年來我們認識了許多台灣用心的生產者、各地嚮導夥伴與旅宿老闆，我們透過科技讓更多人認識這塊土地的美好，期許我們帶著這十年探索世界的好奇心，繼續邁向下一個十年，我們也將持續回饋更多給這片孕育奧丁丁長大的土地－台灣！」