未來科技館搭建跨部會高峰會　擘劃精準健康產業戰略

備受矚目的「2020 臺灣創新技術博覽會」今（24）日在世貿一館登場，今年首度由科技部與經濟部共同舉辦，匯集了10大部會展現臺灣科技成果；其中由科技部整合中研院、教育部、衛福部等部會共同打造的「未來科技館」，以及開展首日舉辦的跨部會高峰會「打造臺灣精準健康戰略產業」對談，都是這場科技盛宴精彩的重頭戲。

今年未來科技館是歷屆創新博覽會中展出規模最大的主題館，由科技部召集整合中研院、教育部、衛福部跨部會的前瞻科研技術，共同從610件的報名技術中選出71件獲得未來科技獎的技術參與展出，展出內容主題緊扣5+2產業創新計畫，以「六大核心戰略」為主軸，聚焦精準健康生態系、電子光電、AI及AIoT應用、新穎材料等領域。

科技部自2016年起便積極推動精準健康，科技部部長吳政忠在今年上任時也提到未來4年將推動跨部會共同打造「精準健康戰略產業」，期許5年內助攻生技新藥產值從新台幣6千億元邁向兆元大關。而今年以來，臺灣因為防疫得宜，大幅提高國際能見度，科技部也希望透過此次展示與跨部會關鍵對談等活動提高臺灣精準健康戰略產業話題，帶動後續精準健康產品與服務輸出國際。

科技部部長吳政忠在「打造臺灣精準健康戰略產業」跨部會高峰會中致詞。圖／黃志偉

科技部部長吳政忠表示，未來科技館今年以「精準健康生態系及防疫科技」為核心，展出36件跨部會在數位醫療、精準醫療、再生醫學與生技新藥等領域的研發技術與成果。另外，精準健康生態系的建造與台灣現有的產業發展密切相關，因此藉由這個機會，邀請到經濟部、中研究、教育部、衛福部一起針對「打造精準健康戰略產業」進行對談，由跨部門政府單位與業界代表討論如何將數位科技與生醫產業進行跨域結合，為台灣邁向2030年奠定良好基礎。

2020臺灣創新技術博覽會開展首日，科技部搭建跨部會高峰會「打造臺灣精準健康戰略產業」對談。圖／黃志偉

而對於現場展示的創新技術，吳政忠也特別提到，對於新冠肺炎，世界各國都在積極開發有效疫苗與治療藥物，而由國家衛生研究院研發團隊開發出針對人類新冠肺炎「BPRSJ338的治療應用」，可強效抑制廣譜冠狀病毒的複製目前已申請美國與台灣專利應用，潛力無限；另由中央大學團隊開發出「食安防疫快篩智聯網檢測系統平台」，在食安檢測方面只需2分鐘即可完成檢驗，在防疫快篩部分5分鐘可完成，大幅提高檢測效率，都值得產業前來挖寶與媒合。

科技部部長吳政忠（右一）與經濟部長王美花（右二）參觀未來科技館現場所展示的創新科研成果。圖／黃志偉

除了實體展覽，今年「未來科技館」更打造了VR虛擬線上展，科技部也透過「One on One Matching 商務媒合系統」，為各大產業會員與前瞻學研單位搭建交流平台，相關活動資訊立即上網了解www.futuretech.org.tw。