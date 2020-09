凌華科技加入全球合作計畫

加入Joint Beyond 5G Research Initiative 計畫,著重於未來行動通訊的創新研究

邊緣運算解決方案全球領導廠商-凌華科技(股票代號:6166)加入全球 Joint Beyond 5G Research Initiative (JB5GRI) 計畫,將與其他九家公司共同探索 5G 之後的新技術,研究並描繪 6G 未來。

凌華科技將在 JB5GRI 中與其他成員共同探索各種技術,例如 AI 網路自動化、如何將通訊去集中化並進一步分散、以及如何推動高頻譜通訊等等。JB5GRI 著重於未來行動通訊系統的前瞻性技術,目標是針對 5G 之後的網路與服務進行早期預先標準化和技術整合,朝 6G 邁進。

凌華科技先進技術事業處資深技術專家兼研究員 Luca Cominardi 表示,「我們正在規劃未來。新一代行動網路從概念到上市的時間約為 10 年。為了讓 6G 上線前準備就緒,我們必須從現在就開始研究和創新。」

JB5GRI 將研究假設性使用案例,包括:一、未來的 AI 連網車。二、具有端對端網路安全性,並以分散式 AI 為基礎的全網路資源共用。三、與 AR/VR 智慧眼鏡結合的觸覺網際網路。四、驗證 THz 頻段的波束成形 (beamforming)。

凌華科技以其在開放原始碼 Eclipse Edge Native 以及IoT 專案如Zenoh、Fog05、Cyclone DDS的領導地位,為 JB5GRI 提供包括邊緣運算、霧運算和多接取邊緣運算(MEC)等分散式通訊、分散式管理和分散式運算的專業知識。其中,Zenoh 是從零開始打造的新通訊協定,解決霧運算和邊緣運算的資料管理挑戰。Zenoh屬於去集中化和分散性質,能夠從受限情境縱向擴充到網際網路規模。

Fog05是 針對霧和邊緣基礎架構中的分散式裝置、虛擬化應用程式以及機器人運作提供去集中化基礎架構管理。Cyclone DDS則是關鍵性任務 IoT 系統的 OMG 資料分配服務標準中,成長最快的新開放原始碼。

凌華科技擁有可滿足現今 5G 需求的軟硬體,包括加快 Open RAN 計畫和私有 5G 網路推行的 MEC 邊緣伺服器、支援異質運算以進行處理加速的邊緣 AI 硬體,以及連接分散式系統以進行即時智慧決策的軟體,例如凌華科技的 DDS 和 ADLINK Edge™。

「我們參與此研究計畫,展現凌華科技對 5G 及未來的承諾。對於仰賴凌華科技在 5G、AI 和 IoT 邊緣軟硬體的客戶大可放心,因為我們正在思考他們未來的需求,進行投資 5G 之後的技術。」 Luca Cominardi 補充。

JB5GRI 已向歐盟 Horizon 2020 「Smart Connectivity Beyond 5G」計畫提交Knowledge and Artificial Intelligence-based smart networks for Reliable mobile cOmmunicationS (KAIROS)提案。