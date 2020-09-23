威剛用愛延續教育 引領孩童閃耀未來

全球記憶體領導品牌—威剛科技秉持「引領創新，閃耀未來（Innovating The Future）」的精神，20年間，由董事長陳立白將其對教育「有教無類」理念貫徹在企業社會責任的落實上。而這項長達20年的計畫，今年也獲得「亞洲企業社會責任獎（AREA）－社會公益發展奬」肯定。

早在20年前，威剛科技即攜手許多慈善團體投入「有教無類、永續教育」的工作，幫助學齡兒童、青少年不因環境因素影響受教育機會。陳立白董事長說，在他心中，教育是百年大計，也是讓一個人改變的契機，他不希望許多小朋友因為家庭因素而喪失受教育的可能性。無獨有偶，陳立白董事長這項永續教育理念也被聯合國列為2030年永續發展17項目標中的一項，聯合國呼籲全球應致力於推動「確保有教無類、公平以及高品質的教育，並提倡終身學習。」

永續教育不間斷 為孩童實現「適性揚才」的學習環境

威剛推動永續教育，將教育視為創新未來的根基，並幫助孩子適性發展，從四個方面著手，包括幼兒啟蒙與關懷、學齡兒童安心就學、學齡兒童創意激盪及青少年引導與助學。台灣在M型社會發展下，有許多失依幼童急需外界伸出援手，有鑑於此，威剛科技自20年前即攜手忠義社會福利事業基金會齊力推動「幼兒啟蒙與關懷」專案，包含教育經費的投資及以陪伴展現關懷，減低孩童們對未來的徬徨感，使孩童的幼年學習得以安穩，擁有與大眾相同的教育機會。

而學齡階段，威剛連結財團法人愛心第二春文教基金會，透過推動「學齡兒童安心就學」方案，針對偏遠地區的小學危樓校舍新建或擴建，提供安全的學習環境，迄今已興建大中華區共23所威剛愛心小學。

威剛為激發孩童的創意思維並培養藝術欣賞的能力，自2018年起，威剛科技以品牌精神象徵「彩色蜂鳥」為題，推出親子繪畫暨攝影比賽。圖／威剛提供

舉辦親子繪畫暨攝影比賽 激發孩童創意思維

威剛認為創意能讓孩子脫穎而出，為激發孩童的創意思維並培養藝術欣賞的能力，威剛科技以品牌精神象徵「彩色蜂鳥」為題，推出親子繪畫暨攝影比賽，以「蜂鳥」多彩、歡樂、創新的形象，帶領孩子們發揮閃耀想像力，運用色彩創造獨一無二的未來。

自2018年起，除於兒童遊樂園、動物園等戶外場域舉辦開放式繪畫比賽外，更進一步將繪畫比賽作品集結於交通樞紐捷運站展出，為孩童的創意喝采，並期待孩童能帶著美好記憶與啟發走向未來。

「大手拉小手」助學計畫，為青少年翻轉未來

針對青少年，威剛科技與普仁青年關懷基金會合作，透過335所中學，1095位老師共同合推動「大手拉小手」助學計畫。圖／威剛科技提供

針對青少年，威剛科技與普仁青年關懷基金會合作「大手拉小手」助學計畫。陳立白董事長認為，青少年是一個人成長過程中，最容易變好也最容易變壞的階段，在這個階段，若有人願意伸出手幫助，可以把一個人從邊緣拉回來，步入正軌，對整個國家和社會都是福氣。透過「大手拉小手」助學計畫串聯全台灣跨縣市中學教師，提供弱勢學生生活扶助及引導，增加弱勢青少年自立自主、翻轉未來的機會。

威剛科技創立至今20年，在陳立白董事長帶領下，形塑威剛科技關懷人本、回饋社會的企業文化。展望未來，威剛科技將持續推展各項教育計畫，並延續20年來於幼童、青年以至於成人的慈善扶助，化創新為前進的動力，散播希望與未來的種子，持續Innovating the Future！