Canon新推出兩款大圖輸出機 圖像創作的全新選擇

針對微型創業、SOHO族、中小企業及教育工作者的列印需求，Canon宣布推出新款可放置於桌上的大圖輸出機imagePROGRAF TA5200 (24”)和多款新機，包含imagePROGRAF TA5300 (36”)，及兩款配備模組化掃描器的機種imagePROGRAF TA5200 MFP L24ei和TA5300 MFP L36ei。imagePROGRAF TA系列以獨特且領先同級的列印技術，結合高品質防水彩色墨水與佔用空間小的特性，提供價格平易的列印，滿足現下微型辦公室無論是CAD圖像、海報設計、創作等多樣化輸出需求。

imagePROGRAF TA系列具備氣力進紙系統，此先進技術使送紙過程平順且一致，配備人性化的使用介面及觸控式螢幕，提供常用功能及警示，讓作業流程更順暢。此外，運作音量更僅有42dB，降噪性能再升級，大幅降低聲音對辦公的干擾，成為微型辦公室最經濟實惠的新指標。

imagePROGRAF TA系列專注列印的方便性及成像完整度，推出獨家三邊無邊列印選項，適用於與滾筒紙寬度不符的輸出尺寸，為無邊列印帶來更大的靈活性。並採用先進的氣力送紙系統，透過送紙台空氣吸力使紙張在移動中保持平穩，送紙時減少錯誤產生，維持高列印品質與線條的一致性。同時，此系列具有列印不中斷的性能，副墨槽系統允許印表機列印時更換空的墨水匣，充分利用所有墨水且避免浪費。

imagePROGRAF TA系列採用Canon LUCIA TD五色彩色墨水，具有較強的表面張力，與Canon FINE列印噴頭結合，透過搭載與中高階機款同級的L-COA PRO處理器，以同級最快列印速度達到快速輸出，增加工作效率。在CAD圖像強調銳利文字線條的列印上，用普通的紙材也能產生清晰文字及精細線調，此外，藉由墨水高防水性的特色提升圖像在紙上的色彩表現，在輸出海報及GIS地圖等領域，皆能達到色彩鮮明的高品質成品，有效擴大市場應用。

入門款imagePROGRAF TA系列中高階機種特性，配有性能齊全的軟體應用程式，協助使用者提升生產力與工作效率，包含Direct Print & Share，通過終端的批次傳送、工作預設、捷徑列印的功能加快影像傳輸速度，Accounting Manager 有效率的追蹤使用者的印刷成本、列印工作的墨水和紙張使用量等詳細資訊，簡化報告工作，Media Configuration Tool 透過輕鬆的操作管理、更新及配置紙張資訊，及Device Management Console 軟體讓具有多台印表機的企業監控多個裝置的狀態和彩色使用量。imagePROGRAF TA系列也擁有各種圖庫相片、範本和美工圖案的PosterArtist Lite跟Easy-PhotoPrint Editor軟體，也能透過Free Layout Plus 簡化海報製作，盡情享受拼接列印、分割列印和雙面列印等功能。

imagePROGRAF TA5200 MFP L24ei和 TA5300 MFP L36ei兩款模組化掃描器也同步發表，透過掃描器讓imagePROGRAF TA系列有更全方位的操作，掃描和影印無需使用電腦，最大可達24吋及36吋，以獨具巧思的設計達到大圖輸出機使用最佳化，並提供儲存至USB隨身碟或以TIFF、JPEG、PDF等形式儲存至電腦。兩款掃描器採用獲得專利的SingleSensor掃描技術，實現更一致的對齊穩定性，並強化掃描的精準度，於輸出上提供出色的細節展現。