不怕資料被看光! HP 顯示器首獲德國萊因動態防窺濾鏡認證

鑑於隱私保護議題對現代人越來越重要，德國萊因繼獨家開發顯示器護眼系列驗證後，今年再次領先市場開發出全新的動態防窺驗證。近日HP 顯示器搶先通過德國萊因全球第一個動態防窺濾鏡驗證，代表該產品具有有效的電子防窺功能，可兼顧防窺環境下的可讀性，同時達到螢幕隱私保護效果。該顯示器有內建電子防窺濾鏡功能，可讓使用者自行切換電子防窺功能開關，不需另外買防窺膜產品安裝，因應隱私需求，隨時切換更方便。

商業機密、個人銀行帳號、電子郵件密碼等都可能被身邊路過的人看到，甚或被有心人士偷拍。了解消費者在公共場所、工作場所或居家皆有個人隱私安全需求，德國萊因自2017 年即已陸續開發出隱私保護相關認證，並有3M等多家國際知名品牌相繼取得防窺膜產品認證。此次德國萊因創新研發的動態防窺認證主要在評估產品的動態隱私濾鏡 (Dynamic Privacy Filter) 技術，從產品的動態防窺效果、影像視覺特性、防窺功能可靠性、使用者指南等四個面向來評估防窺性能整體表現。「動態」 代表消費者可主動切換防窺開關模式。對於一些有高隱私需求的商務人士，辦公室、資訊敏感度高的銀行、政府單位、機場、公共區域等環境，使用者只要一鍵切換就能防止視覺黑客，立即保護隱私，不怕被看光光。

取得動態防窺濾鏡認證的產品可確保用戶在防窺功能打開時，產品以降低亮度及對比度的方式來降低防窺視角外螢幕內容的可讀性，達到隱私安全保護。同時認證產品能為用戶提供良好的視覺特性，確保可視角度，亮度均勻性，色彩一致性等，不因加入防窺效果而受影響。

HP E243p Sure View 螢幕具有可立即打開和關閉的隱私保護功能，可保護螢幕資訊。該顯示器採用HP Sure View Gen3技術，目的在防止敏感內容被窺視，同時又能使主要使用者看清內容。 例如，當用戶想要合作共享螢幕時，可以經由按鈕開關打開隱私保護螢幕。 23.8 吋顯示螢幕具有四個角度的人體工學調節功能，同時包括HDMI，DisplayPort™ 和VGA 介面。

德國萊因大中華區人體工學技術中心負責人劉喜強表示，「現在大家對隱私保護的需求增加，電子防窺功能的應用將會越來越普及。可擕式產品的電子防窺功能設計還需考慮到多種使用場景的需求，比如在飛機旅行中，用戶與他人的距離很近，因此防窺角度的設計要更合理，才能確保隱私保護效果。未來若視覺性能技術持續改善，市場需求將前景看好。」

德國萊因一直關注電子顯示產品對眼睛健康的影響並持續發展螢幕安全技術，是目前市面上顯示器驗證最多的權威機構，不但在全球擁有最多 TCO 認可的人體工學實驗室， 亦是美國 EPA 認可實驗室。