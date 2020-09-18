微創助攻 臺大：腦出血死亡率可降低2.4%

提及腦出血，大家並不陌生，依衛福部民國108年死因統計，腦中風高居10大死因第4名，回顧過去因腦出血過世的名人包含知名演員吳朋奉、玉山金控科技長陳昇瑋等。腦出血死亡率可達6成，為此臺大醫院腦出血團隊持續與臺灣高端產業界合作，利用微創手術將腦出血死亡率降到2.4%，並發表多篇國際醫學期刊。

臺大醫院神經外科醫師黃博浩指出，腦出血依種類分有兩大類，其一自發性腦出血，俗稱中風的一種，其原因來自於顱內血管爆裂導致不斷出血，會造成腦壓升高並壓迫到神經，導致當事人昏迷而倒下；其二腦出血是因外傷所造成，例如車禍或跌倒導致嚴重撞擊頭部，所導致的顱內出血情形。

據研究調查結果，亞洲人、非洲人發生自發性腦出血的比例遠大於西方人，其根本原因來自於人種基因及對於高血壓的警覺性較低，即使痊癒出院，除了要長時間復健，也往往會有各種不同的身體功能障礙。

院長吳明賢（左）與神經外科醫師黃博浩（右）分享微創技術的應用。圖／臺大醫院提供

近幾年來，腦部微創手術發展蓬勃，臺灣的神經外科在腦瘤與腦出血手術方面也有許多創新的發展與成就。傳統的腦瘤與腦出血手術皆需經過正常的腦部才能到達須清除的血塊或腫瘤，故手術中往往需要用鐵鉤勾腦，以增加手術視野，但缺點促使正常的腦部會受到特定程度的傷害。

創新的微創手術是經由透明的手術套管（sheath）將局部腦神經纖維剝離開，並藉由內視鏡來增加手術視野，且不需勾腦且降低對正常腦部的傷害，目前這微創手術技術已逐漸普遍，近年來臺大腦部微創手術團隊，同將此技術應用在腦瘤與腦部外傷等疾病，效果也都相當良好。

病友何許女士分享心路歷程。圖／臺大醫院提供

為持續追求在腦出血方面卓越醫療品質與成效，臺大持續與台灣高端產業界合作，其中包括大立光的特製專用醫療鏡頭、大瓏的高階醫材開發與自動化生產能力、研華獨特的醫用電腦整合平台、索羅門的AI自動視覺手術定位，以及緯創強大的醫療軟體團隊。目前產學合作已開發出最新一代超微創內視鏡清除血塊系統，預計在半年內通過美國FDA認證。臺大醫院攜手業界菁英高手，希望能藉由開發最高端的醫材讓所有腦出血病患能獲得最即時與最微創的治療，並使病患恢復到最好的狀況。