中華軟協攜手中興大學發展AI 簽署MOU

全球發展大數據與人工智慧(AI)技術和應用方興未艾，市場需求快速成長，為培養人才與強化產學技術合作，中華民國資訊軟體協會與國立中興大學大數據中心，於9月11日簽署合作備忘錄(MOU)，由軟協沈柏延理事長與興大大數據中心施因澤主任代表簽署。

軟協沈柏延理事長表示，軟協扮演建構數位轉型產業生態系的樞紐，連結政策、資服廠商、研發法人/學校以及各產業，並積極推動創新5T (Information Tech.、Communication Tech.、Data Tech.、Security Tech.、Operational Tech.)融合應用，此次與中興大學大數據中心簽署MOU即是實踐樞紐的角色，期望能連結興大的研究資源及軟協的會員廠商需求，就智慧場域驗證合作、AI人才培育、產業數位轉型諮詢、個案研究、推廣行銷活動或計畫等方面進行合作。

中興大學大數據中心施因澤主任指出，中興大學大數據中心近期積極與各企業聯手合作，本次與軟協簽署MOU，期望以數位科技與產業創新為核心，與軟協攜手襄助台灣各產業發展大數據應用，透過大數據中心本身的數據分析、資料探勘、機器學習等AI技術，偕同軟協資服會員廠商合作整合技術與應用，為台灣各產業累積數位轉型及產業創新的實力。

為全力推動AI技術與產業應用，軟協於2017年底邀集AI領域之政府機關、各公協會及學術研究單位共同發起成立跨組織、跨產業跨領域之「AI大數據智慧應用促進會」，主要目標是發展創新AI應用解決方案，建立產業應用示範案例，擴展國際市場；強化產學研合作，補足AI技術與人才缺口，及結合需求產業、產學合作AI應用解決方案，發展新興技術應用，加速產業AI化、AI產業化。預期與中興大學大數據中心進行產學合作，可提升資訊服務會員廠商技術與人才能量，並加速推動國內各產業應用大數據與AI技術進行數位轉型。