十銓科技8月營收6.57億元 年增31.2%

十銓科技（4967）公布8月營收6.57億元，月增8.16%，年增31.20%，2020年1~8月合併營收50.18億元，年增8.88%，月/年營收雙創新高；電競、SSD、工控產品線銷量亦持續攀升，其中電競T-FORCE產品線，已達五個月正成長，相較去年8月成長逾五成。疫情爆發下，十銓受惠於全球電商與電競需求大幅增溫，在記憶體模組廠中逆勢突起，逐漸嶄露頭角。

NB出貨逐季走高且電競DT升級或換機組裝需求大增，十銓積極布局B2B、B2C市場，電商依各區域特色，進行更在地化的產品銷售策略，分散客群避免集中，並加強行銷資源投放，以開拓新客源及提升黏著度。不畏全球經濟市場不確定性，隨時保持銷售彈性的營運策略。

SSD銷售量年成長逾 70%

受到中美貿易禁令衝擊，DRAM現貨市場部分產品價格調漲，平均漲幅介於5~10%之間，市場短期波動成為新常態，十銓卓越的品質，銷售與庫存管理能力將是持續獲利的動力來源。同時，看好未來SSD市場爆發力，堅持創新、研發和突破，將產品做到極致，領先業界推出消費級15.3TB超大容量的 2.5吋SATA SSD，提供最高品質與效能的產品給每一位愛好者。