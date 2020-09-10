亞洲領先數據公司Vpon再度贏得投資者信心

亞洲領先數據公司Vpon威朋繼9月9日上午宣布成功完成C輪4,00萬美金融資後，同日下午亦舉行了年度數據應用論壇「大數據搶攻全通路後疫商機」，邀得多位業界領袖與會交流。

出席的重量級嘉賓，包括悠遊卡公司董事長暨總經理陳亭如、台灣大車隊集團總經理楊榮輝、太古汽車集團車咕嚕總經理馮仲陽、《Money 錢》雜誌策略長陳銘文、Next Bank行銷暨客戶管理部協理楊文瑋、Yourator新創職涯平台創辦人陳秋瑜、DMA 秘書長盧諭緯及Oracl代表林育信。會上討論多個主題，包括企業如何面對數位轉型、如何培養大數據業界需求的人才，以及Vpon 威朋如何協助企業用數據突破疫情困境，打造全新商機等。

Vpon威朋公司顧問陳美伶開場時表示：「『數據』是數位時代最重要商業資產，在COVID-19之後，我們一定要化危機為機遇，把台灣的數據能力帶到世界舞台！」會上，Vpon 威朋亦有多位高管現場分享客戶成功故事，其中商務分析師孫珮齊在會中深入探討了在疫情影響下企業進行數位轉型的案例，她提到「Vpon 可以幫助大家在數位轉型的路上走得更順利！」

而Vpon 威朋副總經理賴禮玲在講述不同行業全通路解決方案時則提到「數據不是在推翻原本的模式，而是在完善我們人類的決策。」Vpon 威朋數據長張嘉祜在對談時更表示：「站在前人的知識和建成工具上，可以幫助新人更易的達成應用。SQL和視覺化工具的知識會對新人有很好的幫助。」

Vpon威朋執行長暨創辦人吳詣泓(Victor) 在演講中強調：「在如此艱困的營商環境下，Vpon威朋再度得多個亞洲區內投資者信心，實在有賴國際化團隊成員多年的努力。在複雜的國際環境中，過去12年一路走來，沒有各位的支持，就沒有今天的Vpon。」