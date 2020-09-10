印刷創新科技研發中心協助各行業搶商機

走進財團法人印刷創新科技研究發展中心設於台北市西園路二段九號三樓的「高階圖紋設計應用中心」，觸目所及可見到磁磚、壁畫、紡織品、石材及各種包裝物品琳瑯滿目，其中最特別的便是高達10億畫素的德國頂尖印刷設備(CRUSE ST-4.0)，藉此售價高達千萬元台幣的精密設備掃描及再現出的磁磚、石材表面紋路或紡織品、油畫..等逼真到仿如真品，從今年三月引進到台灣開啟運作後，已吸引各行業的業者前往洽談合作、委託樣品試做..等。

張總經理說明德國CRUSE 高階數位掃描設備作動功能。

CRUSE ST-4.0高階數位掃描設備掃描原石材表面凹槽等結構極為清晰。

德製CRUSE 10億畫素高階掃描為各行業助陣

印刷創新科技研發中心係為「經濟部工業局」與「台灣區印刷暨機器材料工業同業公會」捐助籌設的財團法人組織，於民國82年3月2日正式核淮成立迄今，創立宗旨涵蓋促進台灣印刷產業由勞動密集邁向智慧密集產業，輔導、研發、訓練協助印刷產業與國際接軌，帶動印刷產業全面e化，使印刷業成為數位媒體的整合者..等，目前正積極協助印刷業者朝向跨領域印刷應用趨勢、推動科技加值、開創全面智識經濟、協助技術轉移、促進產業加速升級、強化產官學研合作等目標邁進。

業者絡繹不絕至 「高階圖紋設計應用中心」 取經。

紋理影像跨域應用輔導計畫增進業者競爭力

為提升印刷業者競爭力，經濟部工業局於109年度委託印刷創新科技研發中心執行「紋理影像跨域應用輔導計畫」，此計畫斥資千萬台幣引進全球最頂尖的「德國CRUSE 高階數位掃描設備」，其鏡頭高達10億畫素，可掃描範圍達120x180cm2，精良的設備可提供業界掃描服務，掃描物件包括:書畫、美術典藏品、地圖、壁紙、紡織品、磁磚、木材及石材..等包羅萬象。

台灣之光!台北打樣中心榮獲全亞洲2020設計(Asia Design Prize)首獎

除了精密掃描之外，高階圖紋設計應用中心在包裝結構、視覺設計、品牌行銷部分也相當突出，其與輔導廠商共同開發的鳳梨酥禮盒「Pineapple cake Packaging」，榮獲2020年由日本及韓國共同舉辦的亞洲設計大賽─包裝類首獎殊榮，在38個參賽國家，共計2,340件作品中脫穎而出，也是台灣在包裝設計類唯一獲獎作品，堪稱台灣之光！

台北打樣中心榮獲全亞洲2020設計(Asia Design Prize)首獎為台灣爭光，專案經理李英澤(左一起)、總經理張世錩、協理闕家彬深表喜悅。

CRUSE ST-4.0高階數位掃描設備小檔案: 德國製造的CRUSE高階數位掃描設備同時結合掃描機與數位相機的功能，達10億畫素高解析度的特性，可輕易、準確的掃描書畫、石材、紡織品、印刷品、磁磚、3D物件..等，適用範疇包括建材業、書畫藝術業、包裝盒業、地圖製造業..等。

「高階圖紋設計應用中心」協助業者掃描服務與優惠