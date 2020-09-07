禾榮科技開發加速器硼中子捕獲癌症治療技術

瞄準精準健康產業

行政院近年推動生醫產業發展，整合跨部會資源推動精準健康戰略產業(包括診斷、治療、智慧醫療、照護與精準預防五面向)，佈局下世代精準健康產業發展藍圖。

因應產業趨勢，漢民科技將世界級醫療設備技術在臺灣生根，瞄準精準健康產業，投資成立禾榮科技股份有限公司(以下簡稱禾榮科技)，承接由國立清華大學與工研院共同研發之加速器硼中子捕獲癌症治療（AB-BNCT）整體解決方案，預計投資新臺幣8億元進駐新竹生醫園區進行先進醫療研發，另將在中國醫藥大學新竹附設醫院，設立第一套加速器硼中子捕獲癌症治療系統（AB-BNCT），使臺灣所開發新世代標靶粒子的放射線治療系統邁向世界級水準。

竹科管理局表示，禾榮科技目前研發AB-BNCT整體解決方案，包含質子加速器系統、中子源靶系統、中子束調整器、中子劑量即時監控系統，未來配合國內醫療AI影像診斷的腫瘤辨識技術、標靶含硼新藥開發以及治療輔助設備，將開發整套AB-BNCT治療計畫系統，可促進我國精準醫療產業蓬勃發展，並符合當前政府推動臺灣精準健康戰略產業發展方向。

禾榮科技總經理沈孝廉亦表示，AB-BNCT醫療技術是一種精準癌症醫療技術，利用中子治療結合含硼藥物，不但可以大幅降低對正常細胞之傷害，臨床已看到對頭頸癌及腦癌具備非常明顯的成效。從Covid-19對世界各國的衝擊觀察，各國生技醫療技術的發展，已成為國家生存的重要關鍵。臺灣臨床醫療水準與半導體產業在世界發光發亮，如結合兩者資源，將可加速高階醫療設備發展，並讓產業在臺生根。

沈孝廉進一步表示，清大發展硼中子捕獲放射線治療技術已超過20年，之後工研院持續與清大合作發展加速器等級之BNCT臨床治療技術，若要承接此項研究，必須投資大量資金建立整套系統設備，並推動FDA認證，因此一直沒有企業願意承接投入。漢民科技為了協助將清大與工研院研究成果落實，成立禾榮科技協助該項技術與團隊在臺生根，使重要醫療設備國產化，並開放與各大學、醫療機構共同合作，未來將申請臺灣與國際FDA認證，對臺灣的產業與人類生命做出貢獻。