Hybrid複合式教學浪潮　ViewSonic數位教育平台獲教育部推薦

COVID-19疫情改變了世界與人們的生活方式，在教育方面更加速線上教學的發展。全球疫情持續升溫，美歐許多學校已經陸續開學，如何應對實體教室、遠距教學同時並存，是全球教育界最頭痛的問題。ViewSonic以操作簡單、容易上手且適用不同作業系統的myViewBoard數位教育平臺，全力協助全球學校複合式教學需求，並且獲得台灣教育部推薦，並在『防疫不停學-線上教學便利包』線上專區推廣宣傳。

ViewSonic董事長朱家良表示：「疫情的發展仍充滿許多不確定性，台灣許多學校已經在思索遠端教學的下一步。在規劃未來的教學策略時，必須同時考量結合在教室、在家上課的Hybrid複合式學習模式，以因應未來的各種變化。myViewBoard除了提升教室中的學習效率與互動，也將教室中的白板使用經驗直接轉移到雲端，滿足同時在實體課堂和遠距教學的需求，讓學習突破限制，無遠弗屆。」

教育部資訊及科技教育司司長郭伯臣表示：「防疫不停學線上專區彙集教育部教育雲及民間數位學習資源、平臺與工具，提供老師教學及學生自學的數位資源，讓孩子學習不間斷、不落後。我們樂見所有企業共襄盛舉，提供可靠且容易使用的工具，如myViewBoard數位教育平臺，一起為台灣的教育盡一份心力。」

myViewBoard數位教育平臺提供整合實體和虛擬課堂同步的Hybrid教學工具，除了加強實體課室中的互動，也能應用在線上遠距的課堂中，提升學生學習的興趣及效率。老師可以將教材檔案、網頁、影片都整合在該平臺上，並在課程資料上做備註、編輯。此外，myViewBoard提供一個協同合作的環境，即便學生在家上課，也可以遠端問問題，分享畫面、上傳檔案；老師也可進行問答測驗、投票，以及安排分組討論，達到真正雙向互動的上課。