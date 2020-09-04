微星宣布跨足商務筆電市場 虛擬高峰會新LOGO亮相

筆電龍頭品牌微星科技（MSI），昨（3）日在線上虛擬高峰會以「登峰造極」的必勝決心，正式宣布跨足商務筆電市場，推出嶄新「商務與生產力」系列筆電，瞄準從企業到個人用戶。其中「MSI Summit」系列為首波率先搭載最新第11代 Intel Cor 處理器的高階筆電，「Prestige 14 Evo」更為全球首批通過Intel Evo認證的筆電之一！強調自主設計與研發優勢，微星科技將以全新商務筆電帶領企業及商務菁英共同面對工作模式的轉變，幫助使用者在所有情況仍能締造最佳效率及發揮最大生產力。（發表會影片 : http://msi.gm/VirtualSummit_YT）

針對發表會前在網路上掀起一陣討論聲浪的全新MSI LOGO，微星筆電首席設計師陳宏仁表示，新LOGO承襲微星高效能的精神，整體設計簡潔俐落，與現代感及科技完美結合，更能襯托與其他產品線的不同之處。如同微星以精準確實出名，陳宏仁補充，「新LOGO是以費式數列和黃金比例為基礎，勾勒出的完美線條呼應微星力求極致完美、打造高品質筆電的企業理念。」（新LOGO演繹畫面：https://youtu.be/_5MVDAoOsVk）

虛擬高峰會上，微星筆電業務暨行銷處總監陳禮群表示，「2020是充滿挑戰的一年，但伴隨挑戰而來的還有機會！」實際訪談各領域的企業菁英，微星發現面對疫情產生遠端工作的新時代，對於商務人士，一台功能強大、足以迎戰工作需求的高效能筆電，相較以往更加重要，也因此堅定微星開展商務筆電產品線的決心。

日本Canon的General Manager Oi Masahiro就曾反饋，認為擁有企業級安全防護非常重要，「保護IP是當務之急！」台灣微軟Account Manager Anita Feng受訪時也提及對商務筆電的需求必須包含「電池壽命長、能長時間工作，且最好有觸控螢幕，提供更好的用戶體驗，另外擁有出色的鏡頭對於視訊會議也很重要。」

微星全新的「商務與生產力」產品線，是由Summit、Prestige和Modern三大系列組成。全系列商務筆電皆搭載第11代 Intel Core 處理器，可讓整體效能提升20%，和有史以來功能最強大的Intel Iris Xe顯卡加乘，可大幅提升運算效能；而這些強大的核心皆收斂於超薄鋁製、軍事耐用等級的機殼中；內部更以TPM 2.0層層加密，可提供企業級安全性防護措施，確保商務機密性滴水不露。

微星全新「商務與生產力」由Summit、Prestige和Modern三大系列組成，皆搭載第11代 Intel Core 處理器。圖／業者提供

MSI Summit系列體現了微星對新領域不斷追求卓越的理念；「Summit」一詞既能代表領袖會議，更有能力和毅力達到巔峰的意涵。而「Summit」的視覺形象，靈感來自極簡主義和現代設計，旨在映襯出商務菁英不凡的獨特品味。

MSI Summit全系列配備Modern Standby，如同手機的功能，可將系統置於低功耗模式，或處於休眠靜態狀態，並快速喚醒筆電，節省商務人士寶貴的時間。發表會上MSI也展示了Autopilot的遠端IT管理技術，可供企業IT人員遠端設定所有筆電應安裝的應用程式，讓員工連網即安裝，大幅簡化IT設定流程，進而縮減管理成本。其他眾多支援遠端工作的特色功能，還包含觸控螢幕、通訊必備的智能降噪功能，可以經AI智能科技自動消除通話雙方的環境噪音，維持視訊會議的穩定和順暢度。

如再細分兩款型號，「Summit B」擁有超便攜的輕薄外形，配置工作10小時以上的電池續航力；讓商務人士即便在旅途或出差皆能保持極佳的生產力。「Summit E」則提供多元的顯示卡選擇，並搭載Windows Hello臉部識別的高科技紅外攝像頭，可供商務人士依需求選擇。

發表會上微星更同步公開了即將問世的翻轉螢幕筆電「Summit E13 Flip」；其螢幕可以360度翻轉，便捷好攜，完美結合筆電的實用性和平板電腦的便利性，以適應現代人的多元工作模式。

微星「商務與生產力」產品線除有Summit系列，符合商務菁英對遠端工作資訊安全的需求，另有針對行動工作者優化使用者體驗的Prestige和Modern系列。其中「Prestige 14 Evo」為全球首批通過第11代處理器支持的Intel Evo認證的筆記本電腦之一，這也顯示了「Prestige 14 Evo」性能優於同階筆電！「Prestige 14 Evo」不但擁有高效能、即時喚醒待機模式之功能，還有長時間的電池續航力，皆能幫助使用者擁有更好的機動性，展現更高水準的工作效率。

透過此次發表會，微星不僅展現了其在打造專業商務筆電的創舉，活動近尾聲時更以視訊串起來自120個國家員工相互打氣的片段，象徵微星誓言與全球同仁共同挺過疫情風暴的團結力和決心。

微星全新「商務與生產力」系列筆電預計在10月上市，更多詳細的精彩集錦內容請參考：http://msi.gm/VirtualSummit