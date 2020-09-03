科技部產學精準媒合會 拓展網通新應用商機

受到疫情影響，遠距與線上等產業應用相當蓬勃，推動數位轉型與通訊網路等商機發展。科技部「法人鏈結產學合作計畫」於今天9月3日舉辦「通訊網路技術與穿戴式裝置應用」產學精準媒合會，協助有效建立產學互動平台，促成學界研發能量與產業需求對接，讓學研成果產業化進而開拓無限商機。

會中科技部產學及園區業務司副司長涂君怡致詞時指出，在疫情影響之下，對網通產業造成影響，同時也帶來數位轉型的機會，面對5G通訊網路蓬勃發展趨勢所帶來的應用商機，業界可從學界研發成果中，媒合有潛力的技術，強化自身競爭力，也可透過法人鏈結計畫的協助，提供各種輔導及服務，加速推動產學媒合成果，也期望藉由結合公協會的力量，推廣學界研發成果，加速學界優秀的技術產業化。

今日活動由工研院產業科技國際策略發展所產業分析師陳佳滎分享COVID-19對網通產業影響與數位轉型機會分析，同時現場邀集台灣大學、中央大學、雲林科技大學、中正大學共五組優秀潛力技術團隊發表通訊相關創新技術，其中台大施吉昇教授的「光達與影像感測融合技術」，使用特殊設計的校正設備與演算法，可自動擷取校正資料後，計算轉換矩陣，中央陳慶瀚教授的「高速Modbus感測器介面硬體電路」，是以Modbus通訊協定設計智慧感測器網路通訊晶片，可克服現有的智慧感測器系統常缺乏對多感測器的有效管理機制，進而降低處理器負擔、工作效率及耗電量。

雲科大毛偉龍教授的「多功能集合式電表之整合無線感測網路與控制區域網路技術」，提出一整合無線感測網路技術在多功能集合式電表的應用，提升電能的使用率。中正陳自強教授的「穿戴式智慧眼鏡」，開發結合視訊、九軸感測訊號、眼睛位置、生理訊號及無線通訊等功能之智慧眼鏡，藉由通訊平台搜集資訊，進行眼動追蹤、心律辨識、室內定位、專注度估測、偏好分析及教材推薦。中正李皇辰副教授的「物聯網等級的客製化無線通訊與感測技術」，重新設計無線通訊的系統有效的提升無線通訊品質、降低傳送遺失率、降低通訊相互干擾與反應時間。

活動現場安排一對一媒合洽談，與會業者充分了解學界研發技術之應用與關鍵技術，雙方也洽談合作的機會與切入點，同時透過現場計畫團隊之法人機構協助，後續將持續協助產學合作接軌，未來成果可期。科技部「法人鏈結產學合作計畫」以鏈結法人能量推動學界研發成果產業化，期待有效串接產學能量，提升台灣科技創新的生態及強化產業競爭力。