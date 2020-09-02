區塊鏈應用廣泛 商模與技術尚充滿挑戰

區塊鏈技術及應用在當前數位轉型的趨勢中擔任了先驅者的角色，也改變了我們的數位生活和商業模式，並在國際市場上備受關注與廣泛運用，中華民國資訊軟體協會及中華民國資訊軟體協會區塊鏈產業應用促進會，昨（2）日舉辦「區塊鏈啓動數位轉型新契機」論壇，活動反應熱烈，現場座無虛席。

中華軟協區塊鏈產業應用促進會會長暨台灣IBM公司技術長徐文暉致詞時特別指出，看見台灣產業積極導入區塊鏈技術以及區塊鏈大聯盟的成立，期盼透過中華軟協區塊鏈產業應用促進會做為產業導入區塊鏈技術的先驅與後盾，區塊鏈的應用可以很廣泛在各個產業B2B的創新商業模式，中華軟協區塊鏈產業應用促進會可以當領頭羊和各產業探索應用區塊鏈啟動數位轉型新契機。

中華軟協區塊鏈產業應用促進會會長暨台灣IBM公司技術長徐文暉（中）與出席「區塊鏈啓動數位轉型新契機」論壇的主講專家共同合影。圖／中華軟協提供

因應疫情，該論壇活動採app數位(OQR app)報到，防疫零接觸式參與本論壇活動。加速各產業在跨企業之間的流程整合及應用；提升了資訊的透明度及互信機制，解決了企業的商業痛點及創造新的業務模式；為企業在市場上提升競爭力的秘密武器。

論壇邀請到各界有實作經驗的專家為大家分享區塊鏈應用在各行業的應用案例，包含數位證照、數位簽章與密碼貨幣、如何運用區塊鏈解放關鍵資料、數位資產、區塊鏈與全球供應鏈的密切影響等領域的實務運用。

國內各產業也相繼有相關的區塊鏈應用，改變現有的商業模式，鏈接各產業間的整合。今年因遇上COVID-19疫情，也加速區塊鏈技術應用於各產業中，不論是防偽防盜、食品供應鏈、健康智慧製造等技術。雖然各產業真正深入結合區塊鏈技術尚有許多商業模式的挑戰與問題需要克服，但世界各國都以國家戰略的高度支持與發展區塊鏈技術，我國政府單位也已有多單位採用區塊鏈的技術，未來更進一步可持續考各國如何推動以符合當前技術趨勢潮流及產業應用所需的友善法規與政策，使產官學研各界一起打造一個可讓區塊鏈技術蓬勃發展的有利環境。