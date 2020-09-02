微星發表NVIDIA Ampere架構全新系列顯示

NVIDIA正式發布GeForce RTX 30 系列GPU，作為NVIDIA合作夥伴以及全球知名電競硬體品牌MSI微星科技，也同步推出新一代NVIDIA Ampere安培架構的GeForce RTX 30系列顯示卡，將NVIDIA最新顯示技術和微星34年深厚設計經驗相融合，賦予MSI GeForce RTX 30系列顯示卡新品更強勁的性能表現和更出色的散熱效率。

新一代NVIDIA GeForce RTX 30系列GPU採用第二代RTX技術，全新設計RT Cores、Tensor Cores和串流多工處理器，呈現震撼視覺效果、驚人的高幀更新率 ; 並以優異的AI人工智慧強化遊戲和繪圖創作軟體的運算。MSI GeForce RTX 30系列顯示卡所搭載NVIDIA Ampere安培架構，每瓦性能相較至上一世代提升1.9倍，毫不費力地完美展現顯示體驗，即使面對8K超高解析度，仍因應自如。

NVIDIA全球行銷副總裁Matt Wuebbling表示，作為RTX技術的第二代產品，RTX 30系列將會是電競顯示晶片史上，最偉大的躍進。我們既興奮又期待MSI微星科技，共同為了追求卓越的遊戲體驗，強力展現我們的最新科技。

長久以來MSI電競顯卡深受廣大玩家信賴與肯定，MSI GeForce RTXTM 30電競系列顯示卡再次塑造全新外觀設計，且不間斷在極致效能、安靜低躁和高效散熱中追求完美平衡。引領MSI GeForce RTXTM 30電競系列顯示卡的第二代TRI FROZR散熱系統，運轉全新的TORX 4.0風扇，將葉片兩兩連結，加上扇框組合設計，創造更加聚集的風流與風壓，促使第二代TRI FROZR更快速度排出熱能。霧面磨砂背板，不僅強化顯卡避免側彎，更能透過導熱墊加速顯卡散熱。Mystic Light的RGB深化顯示卡的外側，其絢麗的色彩燈效可以通過Dragon Center 軟體中的Mystic Light Sync和Ambient Link與PC相關的RGB裝置連動控制。

最受入門玩家喜愛的VENTUS系列，在GeForce RTXTM 30系列架構中不缺席，且比以往更壯大！MSI GeForce RTXTM 30 VENTUS系列顯示卡進一步採用TORX Fan 3.0 扇葉設計，且推出三風扇與雙風扇兩款版本。VENTUS系列專注於性能表現的設計，不論是工作還是娛樂，具備完成各項需求的本質。堅實的散熱系統、強化的背板與硬挺的極簡工藝美學設計，更適用於各款主機組合搭配。

GAMING系列和VENTUS系列是微星GeForce RTXTM 30系列的首發陣容，不久的將來，還有更多系列將陸續推出，相信將帶給玩家更多的驚喜，敬請期待！