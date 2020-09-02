2020智慧城市展 數位轉型.共創商機

2020智慧城市論壇暨展覽(Smart City Summit & Expo，簡稱SCSE)因應疫情轉型為線上展示，並於今年七月份正式上線，截至目前計有350餘件的智慧城市解決方案展示，共籌設了19個國內外線上展示主題館，迄今已辦理17場線上論壇、累計逾200場商機媒合、上線二個月來已吸引118個國家地區及超過20萬瀏覽數，智慧城市展的數位轉型，讓台灣可與全世界不間斷地接軌，不畏新冠疫情持續在全球推廣智慧城市發展之理念。

台北市電腦公會理事長彭双浪表示，智慧城市展自2014年起開始舉辦，每年的展覽規模及海外貴賓與訪客均逐年創新高，去年共計有45個國家地區128位城市首長或代表出席，讓智慧城市展在國際間打出好口碑，並成為亞洲規模最大的智慧城市專業展，今年受到疫情的影響，展覽共同主辦單位台北市電腦公會、臺北市政府、桃園市政府及台灣智慧城市產業聯盟一致通過支持將實體展會，轉為線上虛實整合展。經過三個多月的努力，於七月一日正式上線營運，預計在半年內將網羅全球500家1000個智慧城市解決方案於線上展示，舉辦60場線上專業論壇以及800場商機媒合，此舉將大幅提升展會的能量。

為不讓疫情影響產業的商機，未來每年三月舉辦的「智慧城市展」，也將朝實體展加上線上展的模式轉型，以擴大展覽的效益。除了因應突發事件或疫情干擾，影響產業的運作及商機，也讓智慧城市線上展 Smart City Online 24小時與全世界無縫接軌。

臺北市政府與台北市電腦公會共同主辦的2020智慧城市論壇暨展覽的線上版「智慧城市首長高峰會議Mayors’ Summit」，己於8月份依據不同時區舉辦三場次。共計有17個國家地區20位城市首長及代表與談。探討的題目是以「COVID-19疫情影響下，民眾的日常生活、市府的公務運作與城市經濟皆受到極大的影響，如何善用科技、相關政策及作為，讓城市快速恢復常態?」。

參與分享的城市首長包括：近年與臺北市友好並結為姊妹市的捷克布拉格市長；法國阿爾卑斯大區格勒諾布爾區區長；土耳其伊茲密爾市市長；美國克蘭斯頓市市長、斯克蘭頓市市長；韓國高陽市市長；澳洲柯克本市市長；奎那那市市長；南非米德瓦爾市市長；紐西蘭北帕莫斯頓市市長；英國愛丁堡市副市長；匈牙利首都布達佩斯市副市長；波蘭格丁尼亞市副市長；俄羅斯莫斯科創新局局長；奈及利亞國家資訊科技發展局副局長及紐西蘭威靈頓市議員等城市首長及代表進行深度經驗分享。

臺北市長柯文哲於線上論壇中，分享臺北市以智慧科技應用，防範新冠肺炎疫情的擴散。並以正面積極的態度，呼籲各城市應藉由疫情防範作為加速企業與政府數位轉型的重要契機，獲得與會的各國城市首長的認同，咸認推動智慧城市的超前佈署是因應疫情的重要關鍵。面對後疫情的城市經濟復甦與韌性城市的建立，仍需仰賴智慧科技應用落實。臺北市黃珊珊副市長也分享，疫情期間北市府也啟動「學生採線上教學居家學習」、「遠距分流或居家辦公」等機制，降低疫情的衝擊等因應佈署。以及市府透過有效的數據資料輔助串接，配合中央防疫政策，導入各領域應用的科技產業解決方案，充分掌握疫情訊息，讓市府隨時掌握疫情變化，調整防疫措施便利民眾生活運作等城市治理經驗分享。

九月份將舉辦三個大型國際論壇活動：全球電信商大會、CTalk、全球系統整合商大會。全球各國紛紛推動5G的開台營運，台灣也將今（2020）年訂為「5G元年」，經濟部工業局除推動「全台首座 5G 開放式架構網路實驗平台」機制，希冀藉由政府推動與產業參與，促進台灣 5G 產業邁向共榮共生並與國際接軌。各電信營運商最近分別舉辦開台記者會，紛紛強烈表達未來將投入5G營運的決心，以及將結合台灣ICT產業優勢，展開與各不同領域的垂直應用，建構台灣5G智慧城市的意願。

經濟部工業局也特別結合智慧城市線上展Smart City Online展會期間，邀請全球電信相關組織與公協會，共同舉辦線上「全球電信商智慧城市大會」及「全球系統整合商大會」。全球電信商智慧城市大會的論壇主題為「5G發展與電信產業的永續轉型」，邀請全球電信運營商進行線上分享與交流。「全球系統整合商大會」，邀請臺印泰等新南向國家的系統整合廠商，分享「系統整合廠商如何掌握智慧城市建設的商機」。在「CTalk」論壇部分，主辦單位已邀請全球超過43個城市分享「智慧城市建置經驗」及「未來智慧城市建置的需求」，主辦單位仍持續邀請更多全球的城市上網經驗分享，促成各城市間的合作與商機分享。

桃園市鄭文燦市長表示，智慧城市的建置是全球的發展趨勢，因此桃園市政府今年將加入「智慧城市展SCSE」的共同主辦單位。桃園市是ICLEI國際組織「全球生態物流」的首屆主席城市，已規劃邀請ICLEI(1750個城市會員)、CityNet(175城市會員)及WeGO(150城市會員)三大國際城市組織的秘書長，於9月22日舉辦「永續城市論壇」，共同探討如何運用智慧科技發展綠色經濟的議題。這個場次也將邀請歐銀、歐商及國際城市首長，論壇將以線上討論及交流方式進行。

今天的這場盛會除了智慧城市展的開幕儀式外，同時舉辦第七屆的智慧城市創新應用獎及第五屆系統整合輸出獎的頒獎典禮，主辦單位恭請賴清德副總統頒獎給13個政府單位，並請經濟部長王美花部長頒獎給10家得獎企業。

第七屆的智慧城市創新應用獎及第五屆系統整合輸出獎頒獎典禮上，副總統賴清德蒞臨頒獎致詞。圖／TCA提供

智慧城市創新應用獎設獎，主要的目的是鼓勵各城市投入資訊科技的創新應用，並善用各地特色資源及廠商力量落實智慧城市願景，提供民眾更便利生活及政府服務。過去7年來共累積近435件參賽案例，逾100件獲獎案例，這些優良案例皆是其他城市、國家在進行智慧城市建設學習的參考 。

系統整合輸出獎則是鼓勵業者將臺灣成功的系統整合應用案例複製到海外拓展商機，引領產業往更高附加價值的系統整合SI輸出的方向發展，以軟帶硬的整合模式，提昇臺灣系統整合SI能量，讓臺灣在繼資通訊產業之後，成為全球系統整合供應重鎮。今年報名件數較去年成長78%，獲獎單位包括拓連科技、理立系統、雲派科技、經緯航太等四家。產業橫跨智慧城市、智慧交通、智慧節能、智慧農業等多元化領域。

智慧城市展定位為物聯網解決方案為主的專業展會，過去六年來己成為全球智慧城市交流平台之一，透過智慧城市展平台可以行銷台灣及全球各城市與應用場域，並與各個專業公協會共同辦理智慧醫療展SHE、智慧建築IBE、智慧教育SEE、智慧交通ITS，未來也將持續規劃與其他相關產業的公協會共同合作，辦理智慧製造展、智慧安防展等專業領域，讓台灣智慧城市相關產業應用的生態系更加完整。

Smart City Online策展團隊指出，智慧城市的數位轉型讓台灣與全球不間斷接軌，也讓未來智慧城市展成為全球虛實整合專業展，為台灣產業創造更多交流與商務機會。更多訊息請上https://smartcityonline.org.tw