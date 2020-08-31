碩網用AI打造SmartWork　企業內部工作好幫手

新冠疫情籠罩之下，居家遠端上班成為新工作型態，但也造成內部溝通障礙。碩網資訊長期深耕人工智慧技術研發，將互動式虛擬助理解決方案「SmartWork智能協同」推廣至企業內部應用，解決企業複雜巨量資訊，成功導入國內近60家企業，更在日本市場大放異彩。

人工智慧時代來臨，AI機器人將大幅改變現代人工作型態，「SmartWork」如何提升大企業內部溝通效率？碩網產品總監王威捷表示，SmartWork作為企業內部Help Desk，使用AI服務能縮短學習曲線，員工可以透過SmartWork提出IT問題，並在幾秒鐘內自動收到回答，讓員工自行解決問題，不僅即時支援遠端工作和團隊，也有效地為IT和HR部門減輕服務壓力。

SmartWork解決企業內部溝通 提升工作效率

王威捷進一步說明，碩網與Microsoft合作2017年推出「SmartWork」企業助理解決方案，透過結合智慧機器人問答服務，建立在微軟的企業生產力工具及企業溝通協作平台上，並藉由預先建置好的Office 365知識庫，SmartWork可以回答有關Office 365基本問題，因此，「可解決員工許多重複性問題，將這些時間省下來，讓員工能處理更複雜的問題」。

員工能向SmartWork詢問有關公司的任何行政流程，包含會議室預約、請假申請進度、公司規範、產業專業知識等資訊，員工可立即解決疑問，也能避免經常地打擾同事或跨部門費時溝通。他舉例，員工可能會提問「我要預定六人左右會議室，有還空間嗎？」SmartWork會反問預定時間為早上或下午，再推薦員工下一步驟，進行智慧互動。

在技術面上，王威捷表示，SmartWork以微軟的對話式AI技術和Graph API為中心，進行上下文推斷、自動學習、推薦、自然語言處理和預測分析等等，簡單而言，SmartWork是抓取整段話的「意圖」（Intent），不只能判斷前後文，還能做到較複雜的流程，讓SmartWork進行有價值的工作與對話，像是推薦銀行理財、選購電商商品、醫療健康諮詢等情境。

碩網SmartWork操作示範。圖／碩網資訊提供

成功導入金融壽險業 進軍日本奏捷

碩網在人工智慧、跨語系自然語言處理深具經驗，SmartWork成功導入19家金融壽險業、20家政府研究機構，更獲得華航、台灣大哥大、全家、家樂福與太平洋SOGO等企業採用，甚至科技業龍頭台積電也是其客戶之一。

此外，SmartWork支援英語、簡體繁體中文、日語、泰文等四種語言，進軍海外奏捷，合作客戶有微軟日本、微軟土耳其、微軟韓國和CTC日本、東京電力、日本歐姆龍與日本電裝等企業，共同開發海外市場。

王威捷指出，碩網擁有完整智能技術開發優勢，在基本架構之下，替客戶進行客製化調整，將SmartWork打造為企業內部重要的核心知識庫及服務平台，提供銷售管理、市場行銷、IT服務、研發等互動式對話等服務。

在SmartWork未來開發方面，王威捷表示，接下來預計增加韓文、廣東話、越南語、德語和法語，目標開發至少16種語系，目前已接獲東南亞、歐美公司尋求合作；碩網將持續深耕技術，維持國內智慧機器人領導者地位，此外也放眼國際，積極朝向國際AI應用指標邁進。

SmartWork技術概念圖。圖／碩網資訊提供