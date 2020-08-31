日威IoT智慧工廠解決方案 助傳產企業數位升級

台灣邁向5G元年，加速物聯網應用與智慧工廠浪潮，日威科技深耕傳統塑膠射出工廠智慧系統，「IoT物聯網智慧工廠解決方案」呈現智慧製造新管理模式，協助傳統產業解決生產與管理問題，近年更成功導入PCB廠，成績斐然。

日威科技以「IoT物聯網智慧工廠解決方案」嶄露頭角，客戶包含亦良、景碩科技、亞宏電與龍鋒等企業，更在本屆「2020金漾獎」智慧應用類別獲得第三名佳績。

大數據抓出問題 對症下藥升級產線

副總經理曾家彥表示，傳統工廠仰賴人工，但在管理流程方面容易產生非實際性管理問題，日威團隊具備產業知識、系統開發（自行開發軟體）、IOT整合應用等三大能力，無論是塑膠射出工廠的問題面、流程面皆相當熟知，「我們是更注重整體製造流程進行優化，透過客製化方式，協助工廠真正完成數位升級」。

他進一步說明，客戶工廠導入這套IoT解決方案，能透過物聯網自動取得實際資料，像是良率過低、停機過久等等，系統會自動通知相關人員處理，「把問題交給對的人去處理」，一切資訊呈現在透明平台上，也解決人員管理流程問題，讓人員績效容易評估。

前排左三起依序為日威科技副總經理曾家彥、業務經理余華卿、業務副理陳淑吟及團隊成員。圖／日威科技提供

此外，在中小型企業自動化方面，業務經理余華卿表示，指出，傳統製造廠商因沒有數據事實支撐，難以評估投資自動化的效益，管理上出現「不知道怎麼開始改變」的困擾；此解決方案可幫助自動化更精準取得數據，例如，經過評估產能效益決策是否導入自動化，針對公司產能設備評估，究竟是現有設備不足，亦或是產線利用率不高，幫助製造廠精準抓出問題點並改善。

余華卿表示，日威聚焦塑膠射出產業，系統已七成標準化，三成依客戶需求進行設計調整，考量客戶公司規模，推薦適用模組，踏實地協助工廠進行智慧升級，「我們的解決方案並非捆綁式販售，而是可單點機台導入，如同積木般疊加」，如此一來，比起坊間動輒百萬的解決方案，日威的費用相較親民，客戶能針對需求解決最急迫問題，例如生產管理系統、RFID模具保養管理與WMS倉儲系統等等產品，將初期成本最小化，縮短客戶猶豫期，建立先占優勢。

導入解決方案迅速 教育訓練只花4小時

此外，日威解決方案導入時程迅速，人員教育訓練僅需4小時。對此，曾家彥說明，日威團隊花相當多時間設計系統流程，特別研究過作業流程，並優化UI介面，讓作業員只須登入就能看到工單進行點選，介面一目了然，避免紙本文件錯誤，若臨時需要換單，現場主管只要點選介面更改即可，「工廠導入新系統最擔心重新適應，日威將人員排斥感降到最低」，盡量避免導入陣痛期。

舉例來說，針對工廠狀況，則串接「LINE Notify」，以文字訊息即時推播，使用接受度高；而Sunstige MES生產監控系統將以往生產的良率以圖表方式呈現，讓工廠管理者不只了解一個時間點的良率，而是看到長時間的變化，用更全面的資訊輔以決策；另外，透過資訊數位化，相較紙本方式，數位化資訊更易保存運用，管理者提取歷年資料也更方便。

日威以軟體、硬體、顧問三位一體，余華卿笑說，「客戶遇到很多問題都來問我們，日威並沒有收取顧問費用」，先針對客戶生產流程弱項提供客製化設計，例如IoT設備應用、自動化設備開發、成本估算等等，從工廠的根本問題對症下藥，因此也打造出「口碑」，靠客戶推薦新企業，讓日威深入產業領域。

針對人工智慧與物聯網潮流，曾家彥表示，希望讓AI不只是口號，而要將AI工具做到「落地」，未來日威將持續研發軟硬體，減少人員操作與失誤可能性，帶領台灣工廠朝向數位化、智慧化轉型；在未來布局方面，將以台灣為主軸建立品牌價值，拓展海外營銷伙伴，「一起把市場做大」。