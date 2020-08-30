智慧製造資安不可少 互聯安睿完美解決痛點

2020年疫情席捲，改變了人們的生活型態，全球製造業迎來巨大的挑戰，製造業對於自動化、無人工廠的需求日益增加，加速了工業4.0的普及，智慧製造成為疫情時代重要的商業思維。 互聯安睿超前部屬打造針對智慧製造資安防護的 ArcRan智慧製造資安聯防方案 ，榮獲2020金漾獎《智慧製造組》第一名。

台積電資安事件 喚起製造業資安意識

在製造業迎接數位轉型的過程，資訊安全成為產業營運最重要的防線，全球代工龍頭台積電2018年也曾因為資安漏洞，遭遇一場中毒大當機，影響全台各廠區，足足3天才完全恢復，營收損失高達52億元，成為台灣史上最大宗資安事件。

經過這次震驚全台的資安事件，互聯安睿執行長余俊賢認為，倘若這起事件能在一天內找到並處理完資安漏洞，營收損失就能大幅縮減至三分之一。互聯安睿也因此察覺資安問題對智慧製造的重要性，為了管理龐大廠區、多條產線的資訊系統、資安問題，業者的團隊人力成本增加，加上工廠數位化不到位，都是智慧製造在資安方面的痛點。

互聯安睿執行長余俊賢。圖／互聯安睿提供

三大目標 拯救OT安全

互聯安睿與鎧睿全球科技著手針對智慧製造量身打造資安方案，協助製造業達成強化、預防管理、監控應變三個資安目標。

為了強化智慧製造的資安，互聯安睿利用機台白名單機制，規範系統只能執行企業及設備廠商允許的合法程序，即使駭客可繞過層層防護進入系統底層，此白名單技術仍可利用編碼驗證，禁止名單以外的未知應用程式存取系統資源。不僅是智慧製造，余俊賢表示，互聯安睿也將機台白名單機制使用在操作單一指令的醫療設備，降低出錯機率。

除了機台白名單，為了讓場域更安全，互聯安睿針對智慧製造封閉式場域推出物聯網場域資安防護解決方案iSecMaster，進行無線訊號（WiFi、藍芽、ZigBee）與有線網路傳輸，監控未授權裝置，更針對突發狀況進行預警，且整合外部威脅資訊，讓聯網之智慧製造機台所形成之內部場域，安全防護更精確。目前市面上尚未有類似的商品，iSecMaster已經取得三項專利。

此外，iSecMaster收集的場域資安數據，未來亦可提供進一步的跨領域、跨場域數據分析，作為商業及營運最佳化的參考輔助數據。

互聯安睿資通iSecMaster數據截圖。

在智慧製造的資安管理與預防方面，互聯安睿則推出SOAPA Dashboard一站式平台，利用即時更新動態組態基準資料庫CMDB、快速調度回應資安風險事件維修單給對應之⼈員、提供ISAC知識庫做為事件解決方式參考，並透過簡明的⼯作流程呈現，以實現準確有效的事件回應。

透過資安調度暨應變流程自動化，不僅可以解決法規帶來的負擔，使客⼾更快、更有效率地分析和回應資安風險事件，大幅減少不必要的人事浪費、減輕處理資安事件的工作量，降低資安問題所產生的損失。

整合國產方案 布局全球

市面上針對不同功用的防毒軟體、防火牆五花八門，余俊賢說明，互聯安睿為了能夠滿足客戶不同的需求，ArcRan智慧製造資安聯防方案扮演著整合的角色，站在資安制高點的角度，將客戶不同的需求匯整到戰情平台，達到量身打造客製化的資安方案。

目前互聯安睿也加入工業局委託工研院資通所營運的SecPaaS平台，積極針對國產資安廠商進行方案整合，希望能將資安方案做得更完善。在自動化成為趨勢的時代，資安問題對於製造業者更是不容忽視，為了將ArcRan智慧製造資安聯防方案推廣給更多的製造業者，互聯安睿透過科學園區管理局認識不同區域的系統整合商，再進一步藉由長期深耕在地的系統整合商，推廣給各地製造業者。

余俊賢表示，未來也希望能藉由ODM的方式將產品拓展到國外，也將持續往東南亞、日本等地區深度拓展。