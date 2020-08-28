社福界的米其林指南 第六屆傳善獎八家獲獎

美食界2020米其林指南於8月24發布，民眾爭相前往獲得星級的餐廳。被機構稱作社福界米其林指南的傳善獎，經過5個多月嚴謹審查，於今日8月28日公告2020年第六屆得獎名單，最終由「為台灣而教教育基金會 (Teach For Taiwan)」、「普仁青年關懷基金會」、「得勝者教育協會」、「臺東縣教育發展協會 (孩子的書屋)」、「台灣玩具圖書館協會」、「現代婦女基金會」、「癌症希望基金會」、「台北市視障者家長協會」等8家機構獲獎，服務內容涵蓋兒少、婦女、身心障礙、疾病等不同面向，8家機構將獲得陳永泰公益信託連續3年共9,600萬的支持。

2020年第六屆傳善獎邀請台灣公益團體自律聯盟擔任評審機構，透過社福、企管、財管、會計師、公關及媒體等不同領域的專家組成評審委員，負責得獎前專業審查、得獎後3年專業支持，希望能選出勇於創新、最具發展及高效執行力的計畫，期望這些優秀機構3年後能夠成就創新典範，傳善獎也邀請民眾及企業加入支持的行列，讓善的力量不斷延伸擴大。

本次得獎機構涵蓋兒少、婦女、身心障礙、疾病等領域，包含如下：

「為台灣而教教育基金會 (Teach For Taiwan)」—著重偏鄉教育，號召多元背景的青年人才，進到偏鄉學校教書，並持續關注教育議題。

「普仁青年關懷基金會」—協助經濟弱勢學生從國中至大學階段，提供培力課程及就業輔導，創造升學及就業率達100％，給孩子逆轉人生的機會。

「得勝者教育協會」—深入國中校園，透過問題處理、情緒管理等課程，建立正確價值觀、提升自我管理效能、預防落入偏差。至今全台每年有超過45%學校有得勝課程。

「臺東縣教育發展協會 (孩子的書屋)」—在台東社區成立孩子的書屋，讓家庭失功能的孩子有如家人般的陪伴跟教育，協助孩子正常及多元發展。

「台灣玩具圖書館協會」—回收二手玩具並設計教案，加強二手玩具資源於兒童、身心障礙、老人等應用，同時兼顧環保倡議及弱勢關懷。

「現代婦女基金會」—多年來持續關注性別暴力防治工作，針對受暴者及目睹兒提供諮詢輔導及心靈重建，並走進社區建立友善場域，創造就業機會。

「癌症希望基金會」—癌症走向慢性病化，機構已推動全台八十家醫院成立「癌症資源中心」服務，未來將建置北、中、南區域照護聯盟，提供罹癌家庭完整的照護。

「台北市視障者家長協會」—幫助視障者生活重建、適應社會。開發視障者多元感官敏銳度，結合社會企業，將視障特色加入商品或藝術中，有別以往的庇護商品價值。

今年傳善獎訂於11月24日下午在台北寒舍艾美酒店進行頒獎，未來也會與各類優質媒體合作，將這些優秀機構介紹給更多社會大眾認識，希望透過認識、產生認同，進而參與社福機構公益活動，幫到更多弱勢朋友。傳善獎希望能在社福機構、弱勢族群、社會大眾之間，建立一個善性循環。相關詳情可上傳善獎網站( www.auroratrust.org.tw)或是加入臉書的「傳善獎」粉絲團，進一步瞭解這些優質社福機構。