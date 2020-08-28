備戰雙11大戰 宏庭攜手Google Cloud帶給零售業最佳解決方案

每年雙11購物節都是電商大節日，零售業者已開始磨拳擦掌準備迎戰購物。過往面對雙11的強大購物力，國內幾大電商都曾面臨流量爆衝，使系統大當機的窘境。為此，宏庭科技此次特攜手Google Cloud 官方以及其客戶－享印膠囊於8月27日在台北 Cloud 9 舉辦，「把握數位商機 用 GCP 優化零售過程」研討會，協助零售業者在遇到爆量流量時，仍能讓消費者享有優質的購買體驗。

宏庭科技除了在基礎架構層面有豐富的成功經驗外，亦結合不同產業經驗提供一站式解決方案，帶領新世代企業成功轉型。在此場次中，分享了GCP適用的新零售解決方案，以及雲地混合的解方。宏庭資深架構師Peter表示，以往客戶將資料放在地端時，常會遇到尖峰時段反應不及的狀況，而上雲後，不僅讓電商網站能保持高穩定、安全且高效能的系統環境，也提供網站訪客一個高品質的瀏覽體驗。

此外，此場也介紹了強大的雲端資料倉儲系統，為電商零售產業解決大數據的資料儲存與即時分析的相關問題，透過具高擴充性的無伺服器服務(Server less)，讓企業大幅提升營運上的靈活性，即使接下來面對雙11、耶誕節大檔，有龐大的數據產生，也能即時的深入分析結果，挖掘出真正價值。

在後疫情時代，今年全球線上購物商機不容小覷。國際大廠Google Cloud 客戶經理Ryder現場表示，零售業數位化是未來趨勢，業者可趁此次疫情改善客戶服務，例如投資現代化科技，透過大數據分析以產生更多商機與利潤，或是在這段期間加強新科技如AI、AR、3D等豐富體驗。GCP的大數據分析平台、現代化資料倉儲系統、串流數據分析以及零售 AI解決方案，都是為協助業者成為以客戶為中心，以及數據導向的零售商。

提供時下熱門軟體Instagram(IG)無線相片列印機服務的享印膠囊Memopresso 創辦人於講座中分享到，公司的服務需串接IG資料，每天會有大量的數據產生，透過宏庭遷移上GCP後，使他們在此基礎架下能提供客戶穩定的服務內容。現場也有知名電商平台工程師會後表示，疫情時期帶動了一波宅經濟成長，GCP的數據分析與AI技術解決方案都在在改善了客戶於行動應用程式上的體驗。



宏庭科技為 Google Cloud 雲端專業合作夥伴，具豐富的產業經驗與深厚的技術力，並給予企業最專業的 7x 24 雲端技術服務與支援，今年更榮獲美國CIO雜誌評選為亞太區前10大雲端服務商，為企業數位轉型上雲的最佳首選。官網：https://www.microfusion.tw/