無接觸經濟時代來臨　AI自助結帳解決零售業痛點

克服傳統掃碼結帳限制 創意引晴讓結帳速度加快80%

新冠肺炎疫情改變人類生活方式，也加速「無接觸經濟」的發展。台灣影像辨識新創創意引晴(Viscovery)瞄準後疫情時代零售業新商機，以及先進國家少子化的後缺工現象，開發出全球首創的「AI商品影像辨識結帳系統」，除大幅加速消費者結帳流程、減少店員與顧客的人際接觸外，也可節省店家人員訓練成本，提升顧客體驗，成為本屆金漾獎一大亮點，獲頒「智慧應用」類第2名。

新冠肺炎疫情改變人類生活方式，也加速「無接觸經濟」的發展。台灣影像辨識新創創意引晴(Viscovery)瞄準後疫情時代零售業新商機，以及先進國家少子化的後缺工現象，開發出全球首創的「AI商品影像辨識結帳系統」，除大幅加速消費者結帳流程、減少店員與顧客的人際接觸外，也可節省店家人員訓練成本，提升顧客體驗，成為本屆金漾獎一大亮點，獲頒「智慧應用」類第2名。

民眾到大賣場購物可能會發現，部分店家已開始提供「自助結帳」服務，但其實是由顧客自身取代收銀員的工作，由顧客自行拿商品條碼逐項掃描，並選擇付款方式，與傳統結帳方式相比，雖在疫情期間可減少人際傳染的風險，但顧客未經訓練，不熟悉機器操作，反可能比收銀員結帳花更多時間，影響消費體驗。

因應疫情，店家開始提供「自助結帳」服務，但未經訓練與不熟悉結帳作業的顧客，往往比收帳人員花更多時間進行結帳。圖／Viscovery提供

解決零售產業的3大痛點

Viscovery行銷經理Ariel表示，目前零售產業遇到的痛點，主要有3大面向，首先是傳統結帳方式導致排隊人潮過長，影響消費體驗；其次是販售商品多樣化的店家，就需要花更多時間訓練收銀員辨識產品，但零售服務業員工流動率高，導致企業須不斷重複訓練新員工，營運成本因此上升；第三是部分販售均一價商品的店家，由於商品價格相同，可能只掃同一組條碼，或是僅依據購買數量計算金額，進行結帳，以致企業無法從每日銷售報表，評估各種商品的實際銷售數量，導致庫存管理難度提高，特別是具時效性的食品、餐點類商品，會有生產不足或過剩的情況。

而Viscovery的「AI商品影像辨識結帳系統」，正好同時解決上述3大痛點。Ariel說，這套結帳系統不使用商品條碼掃描方式，而是透過人工智慧、深度學習(Deep Learning)，結合電腦視覺技術，來取代人眼辨識。店家只要準備好5張商品不同角度照片，儲存在這套系統的資料庫後，未來顧客拿商品來結帳，系統就能經由商品特徵辨識出商品名稱及數量，並加總金額，完全不需要店員一個個核對輸入，就能輕鬆完成結帳。

AI商品影像辨識結帳系統經商品特徵辨識出商品名稱及數量，並加總金額，即能輕鬆完成結帳。圖／Viscovery提供 店家只要準備好5張商品不同角度照片，儲存在這套系統的資料庫後，未來顧客拿商品來結帳，經系統掃描辨識，會自動加總完成結帳。圖／Viscovery提供

影像辨識結帳節省80%時間

據Viscovery實測，這套影像辨識結帳系統，可以節省80%的結帳時間，協助店家提升營運效率、優化購物體驗，可用作輔助店員結帳的工具，加速結帳流程，亦可用作顧客自助結帳，提升消費體驗。

Viscovery商務經理Tony表示，這套系統可應用的零售場域相當多元，例如麵包店、蛋糕店、食堂、員工或學生餐廳、超商、超市、水果店等，皆可導入。對消費者而言，整體結帳流程快速方便，可省去排隊等待時間，提升購物體驗；對商家而言，無需增加多餘人力，即能有效消化排隊人潮，進而提高營收，可謂創造雙贏。

AI商品影像辨識結帳系統可應用的場域相當多元，例如麵包店、蛋糕店、食堂、員工或學生餐廳、超商、超市、水果店等。圖／Viscovery提供 AI商品影像辨識結帳系統不僅可辨識各家零食，也同步列出購買品牌。圖／Viscovery提供

麵包堆疊、有各類包裝也不影響Viscovery這套自助結帳系統的辨識功能。圖／Viscovery提供

此外，Tony表示，這套系統無須變更店家既有的POS機系統，只要透過USB插槽就可隨插即用，減少更換系統的成本；且採月租方式收費，也減少店家購置硬體的費用，導入門檻非常低，可成為許多微型商店、無人商店的結帳流程解決方案。

跨域產品、少子化加速自助結帳風潮

目前，Viscovery這套自助結帳系統已導入85度C美國門市。Ariel指出，當年85度C首度進軍美國，吸引許多消費者上門消費，品嘗台式麵包風味，但因當地美國籍員工並不熟悉台式麵包，影響結帳速度，導致門市外大排長龍，「因此他們對優化結帳流程，有相當強烈的需求」。

另外，少子化現象嚴重的日本，也是Viscovery大力拓展的海外市場之一。Tony表示，日本目前勞動力不足的情況非常嚴重，到日本餐廳或賣場就可發現，夜間時段的收銀員幾乎都是外籍人士，甚或根本找不到人來當收銀員，因此對減輕店員負擔的結帳方案也有相當強烈的需求。日前Viscovery已與日本蛋糕店Flammarion合作導入此套影像辨識結帳系統，協助店員加速結帳，深獲好評，目前也正緊鑼密鼓規劃導入多家日本蛋糕店，商機可期。

Viscovery已與知名烘焙業者「一之軒」合作，於部分門市導入影像辨識結帳系統。圖／Viscovery提供

在台灣市場方面，Viscovery已與知名烘焙業者「一之軒」合作，於部分門市導入影像辨識結帳系統；且現正與食堂、餐廳業者洽談中，預計年底前就會有新合作夥伴。Ariel說，近期公司也接獲不少家歐美零售業主來信詢問，表明合作意願，因此明年將計畫前進歐洲與美國市場。

洞察消費心態 深化AI影像辨識系統

除了這套AI商品影像辨識結帳系統外，Viscovery公司正積極發展AI影像辨識的創新零售商業應用—AI影像行銷。圖／Viscovery提供

除了這套AI商品影像辨識結帳系統外，Ariel表示，公司正積極發展AI影像辨識的創新零售商業應用—AI影像行銷，消費者於貨架上拿取商品後，透過貨架上方的鏡頭，電腦將自動辨識該商品，並於貨架上的大螢幕顯示該商品的相關資訊，如成分與產品亮點，目前正與全家科技2號店合作，於健康食品互動專區導入此項技術。目前也正與品牌商洽談，藉由AI影像行銷技術，提升品牌與消費者之間的互動，例如：當消費者同時拿起兩件商品，系統還會協助消費者做商品比較，除增進消費者的黏著度外，也能協助店家進行消費者洞察，發展精準行銷。

「我們致力讓視覺AI的應用變得更簡單容易，也期望AI科技可以幫助人類，務實地減輕勞務，將人力資源投入到更有價值的事物上。」Ariel說，身為全球影像辨識系統領導廠商，Viscovery有信心，將台灣的AI能量帶上國際舞台。