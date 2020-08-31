無接觸經濟時代來臨 AI自助結帳解決零售業痛點
克服傳統掃碼結帳限制 創意引晴讓結帳速度加快80%
新冠肺炎疫情改變人類生活方式，也加速「無接觸經濟」的發展。台灣影像辨識新創創意引晴(Viscovery)瞄準後疫情時代零售業新商機，以及先進國家少子化的後缺工現象，開發出全球首創的「AI商品影像辨識結帳系統」，除大幅加速消費者結帳流程、減少店員與顧客的人際接觸外，也可節省店家人員訓練成本，提升顧客體驗，成為本屆金漾獎一大亮點，獲頒「智慧應用」類第2名。
新冠肺炎疫情改變人類生活方式，也加速「無接觸經濟」的發展。台灣影像辨識新創創意引晴(Viscovery)瞄準後疫情時代零售業新商機，以及先進國家少子化的後缺工現象，開發出全球首創的「AI商品影像辨識結帳系統」，除大幅加速消費者結帳流程、減少店員與顧客的人際接觸外，也可節省店家人員訓練成本，提升顧客體驗，成為本屆金漾獎一大亮點，獲頒「智慧應用」類第2名。
民眾到大賣場購物可能會發現，部分店家已開始提供「自助結帳」服務，但其實是由顧客自身取代收銀員的工作，由顧客自行拿商品條碼逐項掃描，並選擇付款方式，與傳統結帳方式相比，雖在疫情期間可減少人際傳染的風險，但顧客未經訓練，不熟悉機器操作，反可能比收銀員結帳花更多時間，影響消費體驗。
解決零售產業的3大痛點
Viscovery行銷經理Ariel表示，目前零售產業遇到的痛點，主要有3大面向，首先是傳統結帳方式導致排隊人潮過長，影響消費體驗；其次是販售商品多樣化的店家，就需要花更多時間訓練收銀員辨識產品，但零售服務業員工流動率高，導致企業須不斷重複訓練新員工，營運成本因此上升；第三是部分販售均一價商品的店家，由於商品價格相同，可能只掃同一組條碼，或是僅依據購買數量計算金額，進行結帳，以致企業無法從每日銷售報表，評估各種商品的實際銷售數量，導致庫存管理難度提高，特別是具時效性的食品、餐點類商品，會有生產不足或過剩的情況。
而Viscovery的「AI商品影像辨識結帳系統」，正好同時解決上述3大痛點。Ariel說，這套結帳系統不使用商品條碼掃描方式，而是透過人工智慧、深度學習(Deep Learning)，結合電腦視覺技術，來取代人眼辨識。店家只要準備好5張商品不同角度照片，儲存在這套系統的資料庫後，未來顧客拿商品來結帳，系統就能經由商品特徵辨識出商品名稱及數量，並加總金額，完全不需要店員一個個核對輸入，就能輕鬆完成結帳。
影像辨識結帳節省80%時間
據Viscovery實測，這套影像辨識結帳系統，可以節省80%的結帳時間，協助店家提升營運效率、優化購物體驗，可用作輔助店員結帳的工具，加速結帳流程，亦可用作顧客自助結帳，提升消費體驗。
Viscovery商務經理Tony表示，這套系統可應用的零售場域相當多元，例如麵包店、蛋糕店、食堂、員工或學生餐廳、超商、超市、水果店等，皆可導入。對消費者而言，整體結帳流程快速方便，可省去排隊等待時間，提升購物體驗；對商家而言，無需增加多餘人力，即能有效消化排隊人潮，進而提高營收，可謂創造雙贏。
此外，Tony表示，這套系統無須變更店家既有的POS機系統，只要透過USB插槽就可隨插即用，減少更換系統的成本；且採月租方式收費，也減少店家購置硬體的費用，導入門檻非常低，可成為許多微型商店、無人商店的結帳流程解決方案。
跨域產品、少子化加速自助結帳風潮
目前，Viscovery這套自助結帳系統已導入85度C美國門市。Ariel指出，當年85度C首度進軍美國，吸引許多消費者上門消費，品嘗台式麵包風味，但因當地美國籍員工並不熟悉台式麵包，影響結帳速度，導致門市外大排長龍，「因此他們對優化結帳流程，有相當強烈的需求」。
另外，少子化現象嚴重的日本，也是Viscovery大力拓展的海外市場之一。Tony表示，日本目前勞動力不足的情況非常嚴重，到日本餐廳或賣場就可發現，夜間時段的收銀員幾乎都是外籍人士，甚或根本找不到人來當收銀員，因此對減輕店員負擔的結帳方案也有相當強烈的需求。日前Viscovery已與日本蛋糕店Flammarion合作導入此套影像辨識結帳系統，協助店員加速結帳，深獲好評，目前也正緊鑼密鼓規劃導入多家日本蛋糕店，商機可期。
在台灣市場方面，Viscovery已與知名烘焙業者「一之軒」合作，於部分門市導入影像辨識結帳系統；且現正與食堂、餐廳業者洽談中，預計年底前就會有新合作夥伴。Ariel說，近期公司也接獲不少家歐美零售業主來信詢問，表明合作意願，因此明年將計畫前進歐洲與美國市場。
洞察消費心態 深化AI影像辨識系統
除了這套AI商品影像辨識結帳系統外，Ariel表示，公司正積極發展AI影像辨識的創新零售商業應用—AI影像行銷，消費者於貨架上拿取商品後，透過貨架上方的鏡頭，電腦將自動辨識該商品，並於貨架上的大螢幕顯示該商品的相關資訊，如成分與產品亮點，目前正與全家科技2號店合作，於健康食品互動專區導入此項技術。目前也正與品牌商洽談，藉由AI影像行銷技術，提升品牌與消費者之間的互動，例如：當消費者同時拿起兩件商品，系統還會協助消費者做商品比較，除增進消費者的黏著度外，也能協助店家進行消費者洞察，發展精準行銷。
「我們致力讓視覺AI的應用變得更簡單容易，也期望AI科技可以幫助人類，務實地減輕勞務，將人力資源投入到更有價值的事物上。」Ariel說，身為全球影像辨識系統領導廠商，Viscovery有信心，將台灣的AI能量帶上國際舞台。
- 公司小檔案：創意引晴股份有限公司 (Viscovery Inc.)
- 創立時間：2013年
- 產品與服務項目：全球首創「AI商品影像辨識結帳系統」，使用最新人工智慧、深度學習、電腦視覺技術，取代人眼辨識無包裝商品進行結帳，亦可取代一一掃商品條碼的結帳方式。僅需將商品放在鏡頭下，由電腦一秒自動辨識所有商品與數量，並加總金額以供確認，顧客支付後，即輕鬆完成結帳，節省高達80%的結帳時間。可輔助店員結帳，加速結帳流程、提升營運效率；亦可用作顧客自助結帳，提升消費體驗。