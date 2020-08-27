交大創價圑隊創立邊信聯科技 超前部署打造可信邊緣運算技術

因應各式新科技和智慧城市崛起，具備高效即時和資安保護能力的運算技術需求大增，而可符合以上需求之運算架構將會是「可信邊緣運算技術」，預估此技術產值將呈倍數成長。

有鑑於可信邊緣運算技術的重要及產官學界期待，即將於11月正式成立的邊信聯科技股份有限公司，是由科技部「價值創造計劃」與交通大學電子研究所教授黃經堯邀請哈佛博士邵家健共同創立，同時延攬國內外專業人才一同超前部署，將目前可說是國際最創新的「可信邊緣運算技術」建置於企業或各政府單位的平台上，讓資料在運用時能夠快速、即時、安全且大幅降低成本。

邊信聯科技股份有限公司創辦人、產業加速器暨專利開發策略中心主任、交通大學電子工程學系教授黃經堯表示：「創立邊信聯並研發可信邊緣運算技術是基於我深知各產業有迫切需求和創新技術能力的信心，更重要的是延攬有多年交情的技術長邵家健，及各領域優秀專業夥伴圑隊們，大家有共識、熱忱、國際觀和創新理念，各自發揮所長把邊信聯的專業研發技術推廣至各產業界應用，並達多贏。」

黃經堯指出：「邊信聯所研發可信邊緣運是走在國際最前端的開發技術，加上台灣是一個具備強大能量的實驗場域及國際市場接軌能力，因此規劃上會以台灣各產業運用為出發點，近期已有各大企業主動積極詢問相關訊息，並共同討論找到多贏合作模式來看，對於此技術的教育和接受期會縮短，因為可信邊緣運算技術正是符合業界目前的需求。」

邊信聯科技股份有限公司技術長邵家健，同時也是哈佛大學博士、IEEE物聯網/邊/霧/雲通信標準委員會的創始副主席、IEEE資深會員的他表示：「我在2019年加入交大價創圑隊，今年與黃經堯博士共同創立邊信聯，在有相同共識和圑隊的努力下，我們研發可信邊緣運算技術，目前已有不少國內外合作夥伴洽談中，將廣大運用在台灣或他國各產業，逐步打造智能工廠、智慧城市、智能交通等多元解決方案而邁進。」

邵家健表示邊信聯是取自拉丁文「Fiducia」，字意是「信任」，亦是要帶給各合作夥伴們的信息和公司經營主要核心價值。邊信聯的可信邊緣運算可廣用於各產業，主要是把資料存在邊上的技術，主控權操之在企業端而非他人，才能做到超高可信度，不需要上傳在雲端裡，造成不必要的資安風險。最重要的是，可信邊緣運算技術是5G重要的技術變革，它能提升運算效率及應用，讓5G供應更多元的服務項目，同步打造5G智慧城市。

在全世界科技設備不斷升級、網路訊息大量增加及資安問題等，商業模式正在快速轉變，在此過程中，台灣在創新技術能量的亮點上並無缺席，相信可信邊緣運算於未來影響層面甚廣，亦會深受世界各國的肯定與重視。