紅帽OpenShift 4.5將虛擬化帶入雲端原生時代

企業能直接在Kubernetes平台中開發、部署並管理虛擬機

世界領先開放原始碼軟體解決方案供應商紅帽公司 （Red Hat, Inc.）宣布全面推出業界最完整Kubernetes平台OpenShift的最新版 OpenShift 4.5，包含OpenShift虛擬化正式版（General Availability，GA），協助企業突破傳統與雲端原生架構間的應用困境，並強化對於分散資源的控管能力。

根據Gartner報告，2019年全球只有不到三成的企業在線上環境使用容器化應用程式，但到了2022年將大幅增加至75%；儘管雲端原生應用程式會是未來商業創新與程式部署的核心，仍有許多企業將關鍵商業應用程式大量投資於傳統虛擬機（VM）上。而最新版的Red Hat OpenShift提供OpenShift虛擬化能力，將傳統虛擬機工作負載轉移至Kubernetes，協助IT組織消除過去存在於傳統和雲端原生應用不同技術堆疊中的作業流程及穀倉效應（silo）。

紅帽雲端平台資深副總裁Ashesh Badani表示：「自從推出Red Hat OpenShift以來，我們致力透過此平台讓客戶擁抱雲端原生概念，並支援傳統應用程式。紅帽未來也會持續將虛擬化技術導入Kubernetes之中，且確保Kubernetes不會受架構限制倒退回傳統虛擬化基礎架構。採用OpenShift能提供客戶在使用既有基礎架構的同時向上升級，善用雲端原生不斷進化所帶來的優勢。」

打破雲端原生與傳統工作負載間的高牆

紅帽於Red Hat Summit 2020對外發布的OpenShift 虛擬化技術預覽版現已全面正式推出，並免費在Red Hat OpenShift容器化平台上提供。OpenShift虛擬化源自KubeVirt開源專案，讓企業直接在裸機伺服器架構上的Kubernetes平台中開發、部署並管理含有虛擬機的應用程式、容器與無伺服器服務。透過OpenShift虛擬化，紅帽為傳統應用程式技術堆疊帶來更多開放式創新，企業也能依據自行步調來進行數位轉型。

OpenShift虛擬化將全新和既有應用程式整合到單一架構上，提供一致的開發體驗，並加快企業創新的速度。一旦虛擬機遷移到Red Hat OpenShift並受其管理後，它們可以被容器化或繼續以虛擬機的形式受管理；使用者即可開發和交付建構在容器及虛擬機上的混合雲應用程式，使其在同一個平台上同時運行。

增加基礎架構的彈性，提供多樣化的選擇

Red Hat OpenShift 4.5同步推出VMware vSphere部署的快速安裝自動化功能，僅需簡單操作即能輕鬆將紅帽OpenShift部署於vSphere環境。透過快速安裝自動化，管理員只需提供一個vSphere部署憑證，安裝人員即會給予所有相關資源，縮短安裝時間、簡化管理及維護流程。這也增加OpenShift在既有基礎架構上對部署VMware vSphere之上的相關支援能力，進而提供管理員在高度客製化的 vSphere 環境中部署 OpenShift的靈活性。

目前全端自動化安裝功能已延伸至AWS、 Google Cloud Platform、Microsoft Azure、 Red Hat Virtualization 與 Red Hat OpenStack Platform，用戶即使在不同雲端或地端，也可以完全自動化地部署OpenShift叢集。再加上快速安裝自動化的vSphere部署體驗，紅帽讓企業更輕易地在既有虛擬架構中運行企業容器平台，擁有更多基礎架構平台選擇。

Red Hat OpenShift客戶成功案例

全球有超過兩千個客戶使用Red Hat OpenShift支援雲端原生架構，包含剛起步、仍在摸索容器化應用程式效益的企業，以及已將雲端原生企業應用程式用於線上環境的客戶。OpenShift不只是可擴充且高彈性的強大平台，能協助既有工作負載進行數位轉型，也是發展人工智慧及機器學習、資料服務及分析、邊緣運算等下一代應用的最佳起點。BrianzAcque、Condis Supermercats、Edenor、ExxonMobil 及 Lotte Card等國際領導廠商皆使用Red Hat OpenShift來支援其企業內部的雲端原生策略，不只有助數位轉型其中的營運流程，亦在競爭激烈的市場中達到服務差異化的目標。