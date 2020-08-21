萬物聯網時代 工業網路資安拉警報

洛克威爾自動化結合OT、IT落實完整控管 助力防護升級

在物聯網、大數據與AI技術的浪潮下，政府積極推動工業4.0、智慧製造政策促進產業升級。工業自動化暨數位轉型領導廠商洛克威爾自動化(Rockwell Automation)觀察：新一波針對工業網路而來的資安風險，也正持續升溫中，並呼籲高科技製造業、製藥、食品業、石油與天然氣產業，以及水電公共事業、公共運輸業等，具備珍貴產業知識，以及對於停機顧慮較高的企業組織，「應盡速評估並預防持續提升的工控風險」。

洛克威爾自動化資安顧問李承恩指出，隨著工業4.0科技浪潮來襲，帶動製造業持續朝向自動化智慧生產線邁進的同時，過去主要集中在IT層的網路攻擊，逐漸透過整合網路，延伸進入OT層，並容易造成企業更大的損失，一方面因為OT網路的脆弱性較高、二方面因其深入企業內部生產命脈，一旦遭受攻擊便影響深遠。

數位轉型伴隨資安挑戰 關鍵基礎設施成目標

洛克威爾自動化也觀察到，自2017年以來OT（Operational Technology，營運科技）端的網路攻擊不斷飆升，相較往年呈現數百倍成長，甚至開始超越IT（Information Technology，資訊科技）端的攻擊事件。過去多數工廠因設備老舊、缺乏專業整合人才，或因其為封閉系統而缺乏資安防護觀念。在工業物聯網的建置下，企業IT與廠房OT系統相互串連，便使長久以來受封閉式網路保護的OT端，暴露在網路威脅的風險下，包括商業機密遭竊取、惡意中斷營運、攻擊基礎設施造成生產損失、甚至造成工安事件危害人員健康與安全。

李承恩進一步說明，「對於產值高的企業而言，例如高科技製造業，若因受攻擊導致產線停機半小時，可能就會造成上千萬損失。亦或是掌握機密配方的製藥業、食品業，也應透過更高等級的資安防護，以確保商業永續。更甚者，網路攻擊也可能延燒至國家層級的關鍵基礎設施，例如核電廠或大眾交通系統等建設，或是駭客入侵造成儲油槽爆炸等事件，都將造成難以估計的損失，屬於急需確實防護的重要標的。」

工業網路安全服務 助客戶免於駭客攻擊

為協助國內企業更快速、且安全地轉型自動化製造發展，洛克威爾自動化扮演著企業工業網路安全服務的整合角色，提出完整的工業網路安全解決方案，助力製造業客戶落實工控環境的資安防護，免於受停機與工安事件威脅。

在協助客戶部署工業網路安全服務上，共有以下幾個步驟：識別 (Identify)、保護 (Protect)、檢測 (Detect)、回應 (Respond)、恢復 (Recover)。

駭客攻擊前焦點在：一、識別 (Identify)-透過「企業網路安全健檢」盤點工控資產，進行漏洞與風險評估，協助企業制定政策與程式。二、保護 (Protect)-此階段包含應用程式白名單部署、合格修補程式管理、工業網路安全區域和工業隔離區分段、網路存取控制部署、網路安全意識人員培訓。

駭客攻擊期間重點在檢測 (Detect)：洛克威爾自動化的IT/OT專業人員可協助企業將網路威脅檢測功能整合到工業環境中，以24/7不間斷的監控達到生產線正常運轉、遇到駭客攻擊時也能即時應對調整。

駭客攻擊後主要有：一、回應 (Respond)：提供遠端監控及管理服務，進行攻擊事件處理與解決危機。二、恢復 (Recover)：網路攻擊後，進行災難恢復計畫、備份資料回復。

洛克威爾自動化工業網路安全解決方案，是具全面性與完整性的資安保護平台，能夠即時偵測與識別網路威脅；技術人員具備IT與OT端的整合能力，讓企業被攻擊後也能夠快速將工控系統恢復原狀，大幅降低企業損失。