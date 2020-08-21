施耐德電機 發表智慧醫療服務物聯網解決方案

EcoStruxure™ for Healthcare 樹立長照機構安全、舒適、尊榮照護

全球能源管理與自動化領域專家施耐德電機（Schneider Electric）於8/20「醫療照護&長照機構智慧防災應變管理研討會」活動中分享施耐德EcoStruxure™ for Healthcare 數位醫院的物聯網解決方案，並與擁有40年以上專精於各種樓宇智慧系統整合的認證夥伴百控企業合作，為智慧醫療院所提供提升安全性、患者滿意度及營運效率的雲端監控管理系統。這次更結合施耐德EcoStruxure Building在全球五星級飯店的最佳典範（Best Practice）管理與應用，提供台灣需求高速成長的長照樂活機構舒適、安心、尊榮的智慧建築解決方案。

讓環境照顧您！施耐德EcoStruxure™ for Healthcare為管理者建築前台到後台的透明化資訊

全球高齡化趨勢確立，台灣在2018年高齡人口（65歲以上人口）比例已超過14%，正式邁入高齡社會。依據國發會推估，台灣將在2026年邁入「超高齡社會（super-aged，高齡人口比例超過20%）」，老化速度甚至遠快於日本。政府以及民間企業相繼推出長照和醫療健康相關的政策和服務超前部署。施耐德電機樓宇事業部游承岳經理指出，銀髮族及家人對於長照中心的需求除了基本的照護，在舒適、安全與尊榮感的需求上看到明顯的提升，而施耐德EcoStruxure™ for Healthcare正是建構一個讓環境照顧居住者的最佳解決方案。

施耐德EcoStruxure™ for Healthcare 數位醫院的物聯網解決方案架構在安全的部分，提供了即時的總體設施及房況管理，從緊急求救、一氧化碳偵測、瓦斯偵測、漏水偵測、手術室穩定電力供應、醫護中心的即時監控、CCTV與門禁、消防系統的智慧連動、能源管理等一應俱全，高標準維護入住者的安全性。

除了安全性，舒適與尊榮感更是長照機構強化使用者滿意度與尊重的重要，結合飯店式的居住條件，包括舒適的溫濕度與空氣品質、各種情境燈光、窗簾與多媒體的連動與控制、預先冷暖房、門禁出入房卡管理等，調整環境去符合居住者的生活需求、打造一個高品質、尊榮且貼心舒適的智慧居住空間。

施耐德EcoStruxure™ for Healthcare 提供數位監控分析報表工具，優化管理績效

施耐德的EcoStruxure™ for Healthcare 更可透過能源管理儀表板為長照機構進行能耗管理，透過介面清晰的數據管理持續優化機構運營績效，譬如：

一、同時觀看設施內人數，並可即時顯示各類用電資訊與設施內人數的交叉比，以及各類用電的即時趨勢圖。

二、可制定變壓器容量或契約容量標準線，隨時比照各類用電情形，避免過載或超約罰款。方便調整與制定用電需量的管理計畫。

三、可即時監看設施內各商店的用電情形與分類。並可轉換成對各商店店家的應收電費帳單。

四、房況管理、客戶滿意度、關鍵電力監控等多項管理功能

百控企業採用施耐德EcoStruxure™ for Healthcare解決方案，為台灣長照機構打造新標準

施耐德電機長期合作夥伴的百控企業股份有限公司龍明道總經理表示，百控企業過去40年來專精於各種樓宇智慧系統整合，深知醫院、生技實驗室等對於照護和防災應變需求有更高等級的要求。百控企業更曾經負責過多項系統整合，累積眾多成功案例，例如：馬偕醫院、陽明醫院、基督教醫院、國泰醫院等等。龍明道總經理指出：「只堅持給客戶最好的！施耐德電機擁有全球領先的IoT物聯網技術、卓越的能源管理與兼具設計美感的產品，不但客戶指定使用，也是百控希望結合的品牌力。」

在政府及民間積極推動長照政策及機構的同時，百控也將透過其累積之多年產業經驗以及卓越技術，與施耐德共同為台灣長照機構樹立智慧新標準。

更多資訊歡迎參考影片介紹：https://youtu.be/J7fIU2qu95E