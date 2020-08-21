國防醫學院攜手興穎利科技 邁開產學合作開發防疫利器

國防醫學院首次與民間企業合作，共同開發防疫及環境清潔消毐利器，並在日前簽署生物醫學合作備忘錄，盼雙方此次的合作能發揮「一加一大於二」的效益，不僅為國家防疫注入新能量，同時也能夠為國內醫學研究走向國際化一起貢獻心力。

國防醫學院校長查岱龍指出，國防醫學院將學院中的基礎醫學與臨床研究能量，針對「偵檢防疫」、「精準治療」、「預防醫學」、「場域驗證」及「國際科技防疫」等面向，深化該學院的防疫研究與產學合作量能；此次與興利穎科技的合作，就是結合「場域驗證」與興利穎公司的生技研發產能的最佳防疫合作研發範例。

查岱龍強調，這項合作的目標不只是想解決眼前的新冠肺炎，更希望在未來的世界生醫學界，讓台灣繼續發光，成為防疫醫學界的領航高手。

興穎利科技董事長詹連凱則表示，因應全球新冠肺炎疫情大流行，特別邀集專精抗菌、抗病毒及生物科技應用研究、開發領域的馬安宜女士與幾位博士級專家，共同設立興穎利科技公司，並成功研發出抗菌、抗病毒液，且獲美國FDA驗證核可，為及時防疫工作提供一項利器。詹連凱續指，有感於國防醫學院研究人員一直站在第一線與各種病毐株奮戰，特別捐助N95等級口罩、奈米抗茵液等防物資及預醫所相關設備，用具體行動支持國軍的防疫行動。