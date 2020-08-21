Canon洞悉數位轉型浪潮 協助企業轉型成功永續發展

2020年為了因應疫情，企業作出許多如遠端支援、在家辦公等辦公室型態等應變方案的調整，同時也加速了台灣產業的數位轉型進程。全球光學影像領導品牌 Canon 掌握此趨勢，透過影像技術帶動輸出設備的發展，針對商業印刷需求提供全方位數位轉型解決方案與產品，跳脫傳統產業以大量人力及時間堆砌的工作流程，協助企業提升市場價值與產業優勢。台灣佳能資訊商用影像解決方案事業群資深總經理胡大剛表示:「Canon多年來持續協助企業進行數位轉型，在數位印刷產業積極與各領域合作，透過Canon高品質的印刷技術、精準色彩表現及人性化使用介面，滿足企業現代辦公需求，讓企業更有效率的將成果完美展現。」

建築產業的發展，一直為國家重要的經濟指標之一，身為桃園最大建築事務所的拓樸，從事專業建築設計監造業務，精於住宅類之開發規劃設計，而建築設計首重作品中的成像線條細膩程度及色彩飽和度，為客戶看到作品時的第一關注要點，也最直接的影響客戶對企業的整體看法。過往採用手工繪圖、筆式繪圖機為主，設計則多為集合住宅、辦公大樓建築設計，設計師工作上需要輸出建照圖、施工圖、室裝圖、竣工圖等大量的製圖。

在繪製的作業流程中隨著客戶對色彩和細膩度的需求越來越高，拓樸需要以大尺寸的輸出機來提升作業品質與效能，縮短設計時間並有效節省成本，經過多方比較，選擇引進Canon 兩款大圖輸出機。拓樸現任所長聶玉璞認為: 「導入科技產品不僅能提高工作效率同時也能提升企業形象，拓樸在數位轉型的浪潮中超前部屬，以用戶體驗為中心，考量員工工作需求與充分了解市場趨勢，引進Canon imagePROGRAF TM-5200，讓作品以電腦輔助設計與輸出，透過Canon大圖輸出機對色彩的重視、輸出速度優化、線條細節的性能展現，達到客戶、企業、科技三大層面的最佳平衡。」

imagePROGRAF TM-5200 具備噪音、效率、輸出速度、色彩管理及成本控管皆有別出心裁的設計，高性能、高品質的輸出表現完全符合企業內部及客戶的需求。拓樸建築事務所的業務以設計為主，在需要專心構圖的環境中，最擔心的便是周遭噪音干擾，在過去使用的機器中，啟動和輸出時的高分貝噪音，往往會影響工作效率。imagePROGRAF TM-5200運作時的音量僅有44dB，降低空間干擾，極適合開放式辦公室的使用，也成為拓樸選擇購入新設備的考量之一。

再者，當輸出頁數較多時，機器的輸出速度若沒辦法達到預期，便會增加其他使用者的等待時間。imagePROGRAF TM-5200 採用六通道整合式列印噴頭，具有高達 15360個噴嘴，搭配 L-COA PRO 高速影像處理引擎，輸出速度的大幅提升，使用「Direct Print & Share」列印功能，可以快速處理多頁PDF檔案與影像，人性化的軟體設計提供簡單且直覺式的操作，大量節省設計師的操作與出圖時間，進而提升生產力。

色彩應用上，拓樸希望呈現給客戶更理想、清楚的作品，透過imagePROGRAF TM-5200的五色的 LUCIA TD 防水彩色墨水，令人驚豔的色域表現，讓技術文件如資料圖、設計圖，甚至是海報及橫幅的色彩更加飽和，豐富了作品的清晰及銳利度，與客戶溝通時也能更完整的傳達作品的核心價值。

透過Canon大圖輸出機與輸出解決方案，拓樸進一步整合營運流程，強化員工與設備之間的連結，並構築更合適的商業發展策略。在數位化的過程中藉由工作效率與提高輸出品質提升產業競爭力，拓展應用範圍，達到永續發展的目標。