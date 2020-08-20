原見精機 推包覆最完善的安全皮膚解決方案

搭載於川崎重工機械手臂，MIT高品質技術擘劃下世代工廠

新冠疫情迫使全球製造業面臨艱鉅挑戰，在保持社交距離規範下仍需維持穩定產量，因此工廠人機協作的升級轉型趨勢備受注目。為賦予工業機器人協作能力，觸覺技術領導品牌原見精機Touché Solutions，8/20於2020年自動化展記者會上發表最新解決方案—搭載於日本川崎重工（KAWASAKI）機械手臂的安全皮膚T-Skin再次挑戰技術極限，高達95％包覆度且零死角，提供更高規格的安全防護。

記者會現場邀集川崎重工（台灣）、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所、SGS台灣檢驗科技股份有限公司等重要夥伴共襄盛舉，原見精機期望以精益求精的機器人觸覺解決方案，攜手產業夥伴於疫情關鍵轉型期一同邁向先進、智慧、有感知的協同作業數位工廠!

原見精機董事長蘇瑞堯表示，「自2017年創立以來，原見精機以全球唯一表面式力感測器解決方案，獲國內外諸多機器人龍頭廠商青睞，攜手提升智慧製造人機協作的安全性。很榮幸本次與川崎重工進一步深化夥伴關係，推出搭載於其機械手臂、市面上包覆最完善的機器人觸覺技術解決方案，現正於日本進行最後檢測實驗，預計不久後即可問世量產。我們將持續以MIT的堅強技術實力，與更多夥伴攜手打世界盃，以安全的工業協作自動化為核心，擘劃下世代工廠未來。」

川崎重工新事業開發部部長野田真指出，「產業環境日新月異，川崎重工於工業自動化與機器人產業發展的五十多年間，不斷開發並尋找能符合市場需求的技術。原見精機獨有的觸覺感測解決方案，有效促進大型工業機器人與人類的協作，為新時代自動化產業的發展注入活水。本次搭載於KHI RS007L的T-Skin安全皮膚新產品，提供機器手臂在協作同時又保有完整的工業精準特性，輕鬆升級為堅實、精準、耐用的下世代機器人。」

(左起)SGS台灣檢驗科技股份有限公司副總裁郭耀文、原見精機總經理盧元立、原見精機董事長蘇瑞堯、川崎重工台灣總經理小野晃司、公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所首席副代表星野光明、工研院機械所所長胡竹生。圖/原見提供

T-Skin安全皮膚通過高規格國際安全認證

原見精機的T-Skin安全皮膚，具有高感度特性，只要一公斤力碰觸就可命令機器人停止。該產品是全球第一個通過歐盟CE驗證最高規格的觸覺感測安全產品，且符合人機協作技術規範ISO/TS 15066的人體安全撞擊測試，產品安全與功能安全均獲認可，達到完整機械系統的安全要求。

原見精機總經理盧元立分享，「這次新產品除了能持續發揮全球運作速度最快的輕量型機器手臂KHI RS007L高速特性，安裝T-Skin安全皮膚後增加不到三公分厚度的緊密貼合度，能維持該機器手臂的輕巧訴求，即使安裝在狹小的空間裡也幾乎不會增加廠房負擔；而高達95%的完善包覆度更能確保全方位守護協作人員的安全。結合上述優勢及其快速裝拆的產品特性，在疫情關鍵轉型期將作為廠房改裝或遷移產線的強援，對工廠較為擁擠的電子產業而言，更會是一大助力。」

搭載機器人巨頭ABB、EPSON、發那科 展示三大人機協作

除了發布新品，原見精機也同步展出適用ABB、EPSON、FANUC（發那科）等機器人領導廠商的觸覺解決方案，透過情境式互動，實機展示產品亮點功能。包括有：一、搭載去毛邊／拋光教導器的ABB工業機器人IRB 1200，安裝T-Skin安全皮膚後，使人員在點位調教時擁有最佳安全防護。二、 EPSON四軸SCARA機器人LS3裝有T-Skin安全皮膚，即使高速運轉時意外撞機，也不影響重複精度，搭配台灣西克（SICK）的光幕，更完全詮釋人機協作的速度調控。三、FANUC機器人M10iD/12，同時使用T-Skin安全皮膚以及SICK光達，擁有可調整範圍的多段式降速能力，末端搭配原見精機末端安全產品T-Skin Pad Module可根據各產業廠房現況拼接出不同大小的安全防護，客製化滿足末端夾具或其他工業設備的安全需求。

