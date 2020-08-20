施耐德Pro-Face「大就是霸氣」

15吋HMI人機祭出振興價

COVID-19持續延燒，世界工廠停擺、製造供應鏈斷裂、經濟生態盤整所帶來的產業結構轉變，生產基地重新配置以分散風險、工廠智造遠端管理以減少人力依賴，將是後疫時代順應智造趨勢、因應全球競爭不可或缺的關鍵部署！

施耐德電機於8月19至22日登場的台北國際自動化工業大展中，攜手夥伴「耀毅企業有限公司」展出「HMI Centric人機中樞體系架構」、「AOA工業擴增實境顧問服務」與「EcoStruxure™ Machine Advisor機械雲」解決方案。其中創新上市的Pro-face普羅菲司「HMI Centric人機中樞體系架構」，人機介面觸控螢幕同時兼具操作介面與工廠各種周邊軟硬體的連結中樞；不僅通過網路攝影機與FMS工廠監控自動化系統顯示並監看生產線上每臺設備的狀態；還可透過各種行動裝置連接生產設備上的人機MDI發報器，藉由LINE發報警示並做群組內雙向溝通。搭配BOS（Blue Open Studio），可進一步進行生產資訊蒐集管理、設備效能分析與數位能力的支援。隨時隨地遠端監控各個工廠的生產進度與設備效能，以減少效能異常所增加的成本或停機損失。

施耐德電機呼籲，採購Pro-face 產品，需認明正式授權代理商及清楚完整之產品標籤。圖/陳逸格攝

此外，搭配Schneider Electric施耐德電機「AOA工業擴增實境顧問服務」，則提供遠端管理兼顧人力配置與操作安全的現場技術支援。運用先進AR擴增實境科技與平板掌握生產與設備的狀態，若遇設備故障，就算現場人員是新進員工，也可藉由程序指引功能排除異常。而無法自行解決、較複雜的問題，經由微軟Dynamics 365 Remote Assist直接電話聯繫外部供應商，亦可即時尋求遠端監看支援。

而「EcoStruxure™ Machine Advisor機械雲」雲端分析與監控工具，則是Schneider Electric施耐德電機運用IIoT工業物聯網技術，整合機械設備遠端即時監控系統與雲端分析平臺的全方位服務，能協助客戶透過基礎聯網硬體、邊緣控制及雲端分析平臺，對工廠內的機器設備進⾏資料收集與深度分析、設置即時警報系統與主動維運管理，幫助管理決策者掌握分布各處的設備的運作狀況，確保設備與產線正常運作，進而達到成本控管、產能調配等效益。

展會期間限定推出「大就是霸氣」─15吋人機5萬有找振興市場方案，請至施耐德電機授權代理商 – 耀毅企業（攤位號碼：M1012）參觀選購。因產品需求熱烈，近期市場上出現水貨或非原廠供應之商品，施耐德電機也呼籲，採購Pro-face 產品，需認明正式授權代理商及清楚完整之產品標籤，始能享有完整原廠品質保證、保固服務、售後維修服務與技術支援。Pro-face授權代理商可至官網查詢：https://www.proface.com/zh-hant/support/distributor