佰才邦選用是德科技5G用戶端設備模擬解決方案

推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，是德科技（Keysight Technologies Inc.）日前宣布佰才邦（Baicells）選擇使用是德科技5G用戶端設備（UE）模擬解決方案，驗證無線基地台在真實情境與所有協定堆疊中的效能。

佰才邦是雲端4G和5G OpenRAN解決方案供應商，該公司將使用是德科技5G 用戶端設備模擬（UEE）解決方案套件，在各種無線與光學介面中，驗證5G無線存取網路效能與核心網路功能。利用是德科技5G測試平台，網路基礎設施供應商可採用虛擬無線存取網路（vRAN）架構與 open RAN（O-RAN）標準介面，經濟有效地處理各種使用案例。

是德科技網路存取測試解決方案事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示：「佰才邦選用是德科技靈活且可擴充的5G測試平台，協助推動市場轉型，以建構靈活開放的分散式網路架構。是德科技全系列整合式解決方案可對任何 5G 網路元件執行端到端效能驗證，範圍涵蓋RAN網路邊緣到網路核心。有了這些解決方案，佰才邦可支持小型基地台基礎設施市場的成長。根據MarketandMarkets預測，其銷售量將於2023年前達到整體RAN市場的43%。」

是德科技5G UEE測試平台讓微型基地台、大型基地台和小型基地台供應商，能夠在各個不同領域，包含5G、IoT、安全與虛擬 RAN架構等，均獲得深入的洞察力。其整合式精密通道模擬功能，讓使用者能夠在真實情境中，對部署於複雜無線環境中的RAN進行協定與負載測試，以全面驗證其效能。此外，使用者可因應5G及O-RAN標準組織所制定的規格。

佰才邦產品行銷副總裁Kristy Chen表示：「是德科技解決方案使得我們能夠提供高效能OpenRAN解決方案，以滿足行動通訊業者在提供各種不同5G和多RAN 服務時，所需的覆蓋範圍與資料速率。身為OpenRAN系統供應商，從存取基地台和回程，一直到演進封包核心（EPC）和5GC，我們都需仰賴經實證且廣受業界採用的測試平台來進行驗證。」