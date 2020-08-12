獨步全球 原見精機8/19自動化展亮相新工業協作觸覺方案

發跡台灣 邁向人機協作安全新未來

安全高效人機協作領導品牌-原見精機將於2020年台北國際自動化工業大展（8月19日至8月22日）在南港展覽館一館四樓M120攤位亮相，原見精機透過獨步全球的機器人觸覺感測技術，協助國內外大廠於疫情關鍵轉型期無痛升級產線、提高生產效能，邁向人機協作安全新未來。

現場搶先日本展出市面上包覆最完善的最新觸覺技術解決方案，該方案搭載於日本川崎重工（KAWASAKI）機械手臂且同步於日本川崎重工進行最後檢測實驗中；除此之外，適用於ABB、EPSON、發那科（FANUC）等機器人領導廠商的安全皮膚模組也將同步登場。

隨著勞動力結構改變、少量多樣客製化生產成主流，再加上新冠疫情衝擊，製造業必須加速轉型腳步，進一步拉抬產線升級需求，因此人機協作已成為不可忽視的趨勢。然市面上協作型機器人機型較小、負載較低、使用限制較多，而既有工業機器人又因安全性及所需運作空間的考量，無法達成真正人機協作。為解決產業困境，原見精機於2017年成立，百分百MIT技術團隊推出能讓工業機器人真正實現人機協作的全球首創機械手臂「T-Skin安全皮膚」，易於原機裝拆，使企業能就地升級產線；產品亦通過業界產品安全與功能安全的最高安規，其觸碰即停的特性保障第一線工作人員的安全，展現企業社會責任。

看準工業機器人人機協作發展潛力，原見精機將持續與全球機器人領導廠商、系統整合商合作，擴大觸覺解決方案的服務範圍，協助客戶落實下世代智慧更有感的數位工廠。為加速原見精機全球版圖之擴展，也成功招攬擁有20年海外及台灣工控產業經驗之陳子健加入，擔任全球業務總監一職，將發揮松下、西門子、光寶所學，展現原見精機立足台灣、邁向世界的決心！