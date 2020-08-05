合勤培育資安人才 舉辦資安大賽

30組學子齊聚切磋資安攻防能力 力爭最高榮譽

第一屆『榮耀資戰 – 重裝上陣』資安大賽日前進行總決賽，決賽採取攻防佔領類型(King of the Hill, KOTH)，藉由貼近現實的資安攻防情境歷經兩天激戰，最後由來自逢甲大學Soy_sauce::Dǎ_jiàngyóu隊與台灣大學忘了問Gino隊分別榮獲進階組與一般組冠軍殊榮，兩組前三名隊伍共抱回50萬元獎金。

第一屆『榮耀資戰 – 重裝上陣』資安大賽是由行政院資通安全處指導、合勤基金會與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心(國研院國網中心)主辦。該賽事是合勤基金會今年首度與國研院國網中心共同舉辦，期望透過資安競賽的演練，鼓勵有志朝資安領域發展的學子有效進行資安技能的強化與實作能力的培育。

今年全台共有190組共409人報名參賽，而且含括從國中至研究所等不同年齡隊伍，即使在疫情嚴峻下，也澆不熄對資安的熱忱。自五月線上CTF(Capture The Flag)搶旗預賽入圍總決賽的30支一般組與進階組優勝隊伍，在經過兩天的激戰後，最後冠軍出爐。

指導單位行政院資通安全處處長簡宏偉在決賽開幕典禮時致詞表示，在「資安即國安」的戰略目標下，資安產業已經被列為是六大核心產業之一，尤其今年疫情的影響更帶出資安防護的重要性，全民資安意識要抬頭，才能讓國家資安層級提升。在現階段資安人才短缺的情況下，資安人才的培育更是刻不容緩的事。政府將成立的資安研訓院一方面培訓資安專業知識，同時結合產、學、研三方的資安競賽活動，相信將能發掘更多優秀人才，促進資安產業發展的正向循環。

主辦單位合勤基金會董事長朱順一博士也表示，合勤投注於資安領域逾二十年，深刻了解到資安發展的快速變遷與培育資安人才的重要性，這也是合勤的企業社會責任。此次入圍決賽的隊伍中，就已有四位選手來自高中，也顯示台灣對資安教育向下扎根已有成果。藉由此次的競賽也期望能更加活絡產學界間的資安交流，讓學子有機會貼近實戰演練，除了駭客攻的技能，也注重資安防的技能。配合政府「資安即國安2.0戰略」目標與提升資安人才培訓量能，合勤也將每年定期舉辦榮耀資戰資安大賽，除了希望健全對資安防護的認知，也讓資安人才能與產業無縫接軌，投入資安領域的發展，符合台灣資安防護的需要。

國研院國網中心主任史曉斌博士進一步提到，國網中心自成立以來，即以國際級的學研網路與資安防護，提供國內各界高效能的HPC與AI運算服務。除精進資安認證及隱私規範，也擴散資安研發成果，在協助國內資安育才上不遺餘力。國網中心打造的雲端資安攻防平台自2017年啟用，提供大專院校進行資安教育課程，每年可培養2千多名的學子，此外平台也提供模擬真實企業的網路，提供多人多場景同時進行攻防演練，讓參與者能夠熟悉與掌握實務經驗。