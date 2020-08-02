近來半導體類股令人刮目相看，不僅護國神山台積電(2330)股價一路拔高，「台積電供應鏈」股價表現更是剽悍！然而「同命不同價」，也有站在光學鏡頭巨人腳下的隱形冠軍，明明頭上頂著全球最大的「大立光(3008)」，但股價一直被低估，這就是為大立光光學鏡頭提供「高精密度座標磨床JIG Grinder(又稱治具研磨機)」、從事模具代工製造的建暐(8092)，擁有這麼多技術的公司，股價才10元上下。

股王當「富爸爸」 建暐股價卻一直很委屈

成立近四十年，成為「大立光供應鏈」也有十六年，甚至也是日本國際知名的光學大廠工業光學鏡頭ODM的主要供應商，但自2004年正式登錄上櫃的建暐，長年來股價表現卻相當溫吞。

大立光登上股王，股價早已一飛沖天，甚至一度衝上六千多元，縱使後來回檔修正，目前多維持在四千多元的位價，依舊是難以撼動的長壽股王，但身為「大立光供應鏈」一員，建暐股價常年在10元上下遊走，2014那一年股價最高也頂多來到27.45元，是彷彿像是茫茫股海中，光學鏡頭巨人腳下不折不扣的「隱形」冠軍。

細數成為「大立光供應鏈」的一員，出身金屬中心的建暐董事長李聰林表示，最初也是仰賴金屬中心一名顧問牽線，當時大立光出色的光學鏡頭核心技術，深獲蘋果iPhone的青睞，大立光也在國內尋覓下游代工廠商，在這名顧問牽線下，找上在國內市場上推出一系列精密測量儀器的建暐，從此建暐就成為「大立光供應鏈」的一員，而且雙方一合作，就讓鼓王滿意至今，並嚴令不得接其他慶爭對手的訂單。

外界鮮少知道的是，看好建暐成為未來重要的合作夥伴，一向低調保守的大立光甚至為了絕對掌握供應商，還認股建暐兩千張，對建暐來說，有一位大立光猶如一位要求極嚴格的富爸爸，對品質要求到近乎吹毛求疵、對交貨時間要求精準，在訂單合約執行上，絕對是一板一眼。

和大立光合作十六年的李聰林坦承，面對大立光執行長林耀英、林恩平父子，建暐多年來都是憑「品質硬實力」，因為只要驗收挑不出建暐整批生產線的產品驗收的毛病。

如果因為交貨品質過不了關，很可能就意味著未來再也接不到大立光的訂單了！也因此，儘管建暐早已是製造超精密鏡片模具的武林高手了，只要是大立光下的代工訂單，16年沒有失望過。

建暐可以單排國際大廠

事實上，當年在建暐手中的大客戶不少，包括當年全球前三大光碟製造廠之一的錸德科技(2349)，股價最高曾飆上355元，以及台灣數位相機、鏡頭、鏡片、望遠鏡、雷射測距儀等光學光電產品主要製造商亞光(3019)，股價也曾飆上380元。當時他們的規模都比大立光更大，然而，物換星移，抓對產業趨勢的大立光，掌握光學鏡頭的關鍵技術，成了iPhone全球首選，股價最高曾一度飆上6075元，儘管近期回檔，但大立光依舊是台股的股王。

擁有台日一線光學大廠長年穩定的訂單，也是台灣極少數有能力製造JIG Grinder的武林高手，建暐卻一直是隱形冠軍，公司強在研發製造，而弱在業務行銷，才讓股價長年處於低價，隨著iPhone下半出貨旺季到來，建暐接單也會跟著擴增，8月又開始自製口罩業務，就是自己製造的自動化設備，今年開始衝刺營收及毛利，評估這家技術100分的公司，只要業務加強一點，就可以和國際五大品牌直接對決，如果以技術能力來估價，這家40年不會包裝自己的公司，未來股價值得投資人注意。