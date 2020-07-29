華碩 ROG Phone 3 獲德國萊因硬體抗藍驗證 　娛樂滿點護眼更加分

華碩共同執行長許先越於 7月22 日《ROG 2020 Game Changer》線上新品發表會中揭露新一代 ROG Phone 3 電競手機及眾多週邊裝置，搭載 Qualcomm® Snapdragon™ 865 Plus 5G 行動運算平台、反應速度超快的 AMOLED 6.59 吋 顯示螢幕，獨家 GameCool 3 散熱系統，將為玩家帶來長時間遊戲也能發揮極致效能的娛樂體驗。華碩 ROG Phone 3 同時也是首款通過德國萊因 (以下簡稱 “TÜV萊因”) 2020 最新版硬件級低藍光護眼驗證的電競手機。

TÜV萊因獨家開發的低藍光護眼系列標準，可確保螢幕有效降低有害藍光含量。ROG Phone 3手機螢幕採用新一代的硬體抗藍光解決方案，從螢幕 LCD 面板的改良來減少有害藍光，同時兼顧低藍光護眼及高色彩追求，給消費者更直接的保護。此一電競手機所通過的德國萊因 2020 年最新版低藍光測試標準 (2 PfG 2383 / 03.20) ，比舊版標準在色域度層面上考慮更完整，使用者不會感受到畫面偏黃失真，護眼保護更進級。

3C產品的螢幕閃爍或藍光現象雖不易察覺，但人眼的視覺系統還是會受到影響，可能影響自然睡眠週期、引發眼晴疲勞和頭疼等問題。 此款 6.59 吋的 AMOLED 10-bit 顯示螢幕，不僅擁有領先業界的 25 毫秒觸控延遲，可提供接近即時的觸控反應，還具備疾速 144Hz 更新率、1ms 反應時間，以及 Delta E<1 的色彩精準度與 HDR10+ 高動態範圍支援，畫面色彩和細節更近乎真實；內建德國萊因 (TÜV Rheinland) 認證的「硬件級低藍光」與「低閃屏」功能，可減少螢幕閃爍，降低眼睛疲勞感，並抑制屏幕發出的藍光強度，全方位呵護玩家靈魂之窗。

台灣德國萊因董事總經理劉化傳(右) 授證予華碩產品營運中心產品經理巫明珏 (左)。圖／德國萊因提供

台灣德國萊因董事總經理劉化傳表達對此款手機上市的祝賀：「通過TÜV萊因驗證代表產品已通過嚴格檢測要求。這是TÜV萊因與華碩繼多款護眼螢幕合作之後，首度開啟台灣品牌手機的護眼合作，反映出華碩在為玩家追求頂級體驗的同時，也致力於電競使用者的眼睛舒適度。未來我們樂意與華碩展開更多合作，為消費者打造更健康安全的產品。」

德國萊因是目前市面上顯示器驗證最多的權威機構，不但在全球擁有最多 TCO 認可的人體工學實驗室， 亦是美國 EPA 認可實驗室。 2014年，TÜV萊因首開全球風氣之先，將獨家開發的低藍光視覺人體工學檢測要求帶入顯示器行業，引導產業不斷改進有害藍光的管理。 德國萊因也針對顯示器的不閃頻、反光、眩光等護眼問題開發出不同的螢幕檢測方法，目前 TÜV萊因的低藍光驗證已經在顯示器領域獲得市場高度認可。