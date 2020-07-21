凌華科技搶進機器人、工業 IoT

將與鴻海聯手成立自主移動機器人公司，ROS軟體技術是關鍵利基

AI時代來臨，邊緣運算解決方案的全球領導廠商-凌華科技，將人工智慧（AI）應用在邊緣運算，經由智慧學習代替人員對錄像進行監控、檢查、下達指令，有望取得機器人、工業 IoT 等市場最佳戰略位置!

凌華科技台灣業務處協理唐汎恆表示，未來資訊處理必定會由雲端下到邊緣，監控攝像頭產生的影像資料數據量過大，上傳雲端網路容易塞車，何況雲端還要收費。工廠自動化之後，監控攝像頭不會減少，如果用邊緣運算設備先處理影像，再把有意義的數據傳送雲端，將可節省很多時間及費用。

凌華科技整合品牌的核心技術，可協助廠商對接、上下游串聯，有助產業生態鏈的成型。即使工廠設備沒有聯網，只要加上凌華科技邊緣運算的設備，就可聯網溝通，設備的資料不需透過人員抄寫，直接用非侵入式的技術去截取，如此一來舊設備可以續存、彼此可以溝通、資料可以平行傳送，重要的是「｢真正實現工廠設備智慧化」 。

凌華科技著墨工廠自動化已20年時間。2015年，凌華科技相中英國一間專做工業物聯網軟體的公司-PrismTech，耗資新台幣約5.45億元收購其用於軍工方面的軟體技術及團隊，看好該軟體未來的使用發展，在收購一年半之後，凌華科技決定公開資源(加入開源基金會 Eclipse免費提供原始碼供大眾使用)，讓大家免費下載軟體。唐汎恆說，「雖然這套DDS(Data Distribution service)軟體好用，但使用上仍有相當技術門檻。公司認為公開之後才能更普及，對未來五到十年的影響會非常深遠」。

2019年，ROS(Robot Operation System)2.0中間層的通訊就使用這套軟體，而同年ROS的下載量就將近1900萬次，足使凌華科技一躍成爲ROS機器人引領技術的領頭羊。鴻海與凌華科技即將合資成立自主移動機器人公司（AMR），這套軟體技術是其中最關鍵的利基，凌華科技的技術團隊正持續對這套軟體做優化，並將 ROS設計成整合式軟硬體解決方案，實現強大且可持續的模型部署，以確保使用者擁有AI價值最佳化的優勢。

在台灣，目前包括資策會等近30家單位廠商在使用華凌這套軟體。唐汎恆指出，邊緣運算的應用範圍不斷增加，會讓AI更加普及化，「只要用到圖像運算，對GPU的需求就會增加，對邊緣運算的需求也會增加」。

唐汎恆看好AI在工業4.0、工業IoT發展上的關鍵力量，「生產製造上的物件偵測、瑕疵檢測、智慧物流等都可運用AI技術」。他舉例，以往攝像頭只做記錄，供事後查閲，加入AI後，可代替人眼辨識，遇到狀況可及時警示或處理，化被動為主動；監督作業人員在工廠内的行爲，可以判斷工作效率，及時做產線上的更動。此外，用在國家安全/社會安全、行爲監控、商業廣告投射等多方面，AI都是產業持續發展所需的關鍵技術。